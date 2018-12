Stan Lee: nuova action figure "Woo Toys" della leggenda Marvel

Di Pietro Ferraro giovedì 20 dicembre 2018

Woo Toys annuncia una nuova action-doll superaccessoriata ispirata alla compianta leggenda Marvel Stan Lee.

Lo scorso 12 novembre abbiamo perso Stan Lee, il mondo intero ha perso un'icona e una vera e propria leggenda a cui dobbiamo l'odierna popolarità che i cinecomic hanno raggiunto sul grande schermo, nonché la nascita della gran parte di quei supereroi che oggi hanno i volti familiari di star di Hollywood come Robert Downey Jr., incarnazione in celluloide di Tony Stark alias Iron Man.

Stan Lee saluta i suoi fan in un ultimo commovente video L'account Twitter ufficiale di Stan Lee ha condiviso uno degli ultimi video della leggenda Marvel, in cui Lee esprime tutto il suo amore per i fan.

Stan Lee lanciò l'iconica Marvel nel 1961, lo stesso anno in cui la società lanciò “I Fantastici Quattro” e altri titoli di supereroi creati da Steve Ditko, Stan Lee e Jack Kirby. “Da un grande potere derivano grandi responsabilità” e il superpotere di Stan Lee era una fantasia senza confini e soprattutto senza età, che gli ha permesso di creare interi universi, viaggiare nel tempo, tra le dimensioni e attraverso lo spazio siderale, popolando regni fantastici con personaggi leggendari dalle incredibili capacità, ognuno dotato di un proprio passato, storie d’amore, problemi quotidiani, nemici giurati e avventure incredibili.

Dal potente Dio del tuono asgardiano Thor al prode super-soldato Captain America, dalla sentinella della pace Iron Man al possente gigante verde Hulk fino al leggendario Spider-Man, non smetteremo mai di ringraziare Stan Lee per le liberatorie fughe dalla realtà che hanno nutrito la nostra passione per il fantastico, per i tanti supereroi approdati su grande schermo in questi ultimi anni e quelli che saluteremo negli anni a venire grazie al fiorente Universo Cinematografico Marvel in costante divenire.

Abbiamo colto l'occasione di ricordare Stan Lee grazie ad una nuova e davvero impressionante action-doll prodotta da Woo Toys, si tratta di una figure superaccessoriata realizzata in scala 1/6 con un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.

La figure presenta un abito in tessuto composto da un completo marrone (giacca e pantaloni), una camicia bianca e due maglioni (uno verde e uno blu). Per quanto riguarda gli accessori sono inclusi: due paia di occhiali (da vista e da sole); un ritratto in cornice di Stan Lee; un set di matite e pennarelli; 3 diverse copertine della rivista Time che ritraggono Lee; una decina di schizzi realizzati a mano e un set di mani intercambiabili tra cui una che replica dell'iconica posa utilizzata da Lee davanti ai fotografi, in cui lo si vedeva spesso imitare il gesto di lanciare ragnatele del suo Spider-Man.

Trovate l'action-doll "Comics Legend" di Woo Toys disponibile in pre-ordine QUI.