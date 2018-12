Aquaman: nuova action figure "Hot Toys" di Jason Momoa

Di Pietro Ferraro martedì 18 dicembre 2018

Hot Toys svela la nuova action-doll di Jason Momoa nei panni di Aquaman, ispirata al nuovo film di James Wan in uscita nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.

Dopo avert fatto capolino in Batman v Superman e preso a calci i Parademoni di Darkseid in Justice League, il 1° gennaio 2018 torna al cinema il nerboruto e carismatico nuovo Aquaman di Jason Momoa, in uno spettacolare film in solitaria, diretto da James Wan e pronto a risollevare le sorti del travagliato Universo Esteso DC.

Il regista e produttore James Wan specialista in cinema film di genere, meglio conosciuto per film horror come Saw, Dead Silence, Insidious , The Conjuring, ha raccontato in una recente intervista che in origine quando ha presentato per la prima volta a Warner Bros e DC Film la sua idea per il nuovo Aquaman, lo ha fatto come un film horror e più precisamente "Aquaman vs. mostri marini" ispirato a allo stile di registi come John Carpenter (Halloween, La Cosa) e James Cameron (Aliens, The Abyss).

Mi sono reso conto, wow, che il suo personaggio risiede in questo pazzo enorme mondo, e che avrei potuto fare qualcosa di molto interessante con questo tipo di ambientazione, guardando a persone come Spielberg, Cameron, Lucas, John Carpenter. Sono un fan del cinema di genere, naturalmente, quindi ho pensato che potevo fare di Aquaman un film di genere, che significa un film di mostri horror. In pratica la DC ha detto, sì, puoi fare Aquaman contro i mostri marini, se è quello che vuoi.

Naturalmente non poteva mancare l'apporto di Hot Toys a questo nuovo film, l'azienda di Hong Kong ha appena annunciato una nuova spettacolare action-doll dell'Aquaman di Jason Momoa con indosso il nuovo costume "atlantideo", una rivisitazione del classico costume verde e oro dei fumetti, e l'aspetto è davvero grandioso. La figure da collezione (33 cm in altezza per oltre 30 punti di articolazione) include protezioni per avambracci e gambe, un tridente dorato con incisioni, un set di 6 mani guantate intercambiabili e una base diorama che rievoca l'oceano.

