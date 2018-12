Natale di sangue: l'action figure NECA ufficiale del film horror "Silent Night, Deadly Night"

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 dicembre 2018

Dal film slasher "Silent Night, Deadly Night" una nuova action figure targata NECA che ritrae il Babbo Natale psicopatico del film.

Se come il sottoscritto vi siete "fatti le ossa" divorando videocassette horror di ogni risma, sarà capitato anche a voi di incappare nel famigerato slasher anni '80 Silent Night, Deadly Night uscito in Italia con il titolo Natale di sangue.

Per tutti i fan del Babbo Natale killer del film, NECA ha realizzato un'action figure da collezione che ritrae Billy, il protagonista di "Natale di sangue" interpretato da Robert Brian Wilson. La figure alta 20 cm e completamente articolata, è realizzata su licenza ufficiale, vestita in un costume da Babbo Natale in tessuto (con cappello rimovibile) e fornita con accessori: un sempre utile e maneggevole martello e l'immancabile ascia insanguinata.

Nel film datato 1984 seguivamo le peripezie di tal Billy Chapman (Robert Brian Wilson), un ragazzo traumatizzato che perpetra omicidi durante le festività natalizie a causa di un trauma infantile subito all'età di 5 anni, quando assiste all'omicidio dei suoi genitori su una strada di campagna alla vigilia di Natale per mano di un autostoppista abbigliato in un costume da Babbo Natale. L'evento lascia Bill con una avversione patologica al Natale e se ciò non bastasse il regazzino subisce anche abusi in un orfanatrofio gestito da religiose dove finisce dopo la morte dei genitori. All'età di diciotto anni Billy trova un lavoro presso un negozio di giocattoli, ma l'arrivo del Natale crea un crescente stress psicologico e alla fine in Billy scatta una inarrestabile furia omicida durante la quale inizia uccidendo i suoi colleghi di lavoro e poi prosegue la mattanza con numerose persone che incontra durante la vigilia di Natale. Il giorno di Natale arriva all'orfanotrofio dove è cresciuto per vendicarsi degli abusi subiti da bambino, ma viene fermato dalla polizia che lo uccide.

"Natale di sangue" girato con 750.000 dollari, alla sua uscita ebbe una reazione rabbiosa da parte di organizzazioni di genitori, che arrivarono a picchettare davanti ai cinema intonando canti natalizi per protestare contro un film in cui l'assassino uccideva le sue vittime in un costume da Babbo Natale, immagine che secondo i manifestanti avrebbe potuto creare un trauma ai bambini e minare la loro tradizionale fiducia nell'amato Santa Claus. Anche diversi critici stroncarono il film per la violenza gratuita e l'accostamento slasher / Natale, ma come capita spesso con film molto controversi accompagnati da cattiva pubblicità, alla fine il film divenne un cult e generò un franchise che ad oggi vanta quattro sequel e un remake. Il secondo film, Silent Night, Deadly Night Part 2 (1987), segue Ricky, il vendicativo fratello minore di Billy, con il film in gran parte costituito da flashblack con riprese del primo film. Il terzo film, Better Watch Out! (1989) è un direct-to-video che conclude la trama di Billy / Ricky e segue Ricky che prende di mira una sensitiva non vedente mentre va a trovare la nonna per la vigilia di Natale. Il quarto film, Initiation (1990), è un altro direct-to-video scritto e diretto da Brian Yuzna (Society) che racconta di una giornalista di Los Angeles che investiga sullla morte di una donna che la porterà a scoprire una setta di streghe che sta pianificando un sacrificio rituale per la Vigilia di Natale. Il quinto film, The Toy Maker (1991), coinvolge il proprietario di un negozio di giocattoli interpretato da Mickey Rooney che tra l'altro fu uno dei maggiori detrattori del film originale. Il ciclo si conclude con l'ottimo remake Silent Night (2012), con un uomo in costume da Babbo Natale che terrorizza una cittadina americana stilando una sorta di lista dei "cattivi" e seminando cadaveri.

