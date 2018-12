I Am Still Alive, Ben Affleck porta al cinema il romanzo di Kate Alice Marshall

Di Federico Boni mercoledì 19 dicembre 2018

Wild che incontra The Revenant. Ben Affleck di nuovo regista con I Am Still Alive.

2 anni dopo il deludente La legge della notte, Ben Affleck tornerà dietro la macchina da presa per girare l'adattamento cinematografico di I Am Still Alive, romanzo di Kate Alice Marshall pubblicato da Viking Children's Books nel luglio scorso, e in Italia ancora inedito.

E' stata la Universal Pictures a vincere la battaglia per i diritti, come riportato da Deadline. Il romanzo viene descritto come Wild che incontra The Revenant, con una feroce protagonista. Jess, adolescente che dopo un incidente d'auto contribuisce alla morte di sua madre, abbandonandola ferita al suo destino. Costretta a trasferirsi con suo padre fuori dall'habitat naturale in cui è sempre stata, deve adattarsi ad un nuovo modo di vivere. Ma quando certi eventi la bloccheranno, lontana da qualsiasi aiuto e con il solo cane di suo padre a farle compagnia, scoprirà che è più forte di quanto abbia mai immaginato.

Affleck interpreterà il padre della protagonista della pellicola, sceneggiata da Lori Evans Taylor (Bed Rest). Il prossimo film di Affleck è l'action Netflix Triple Frontier, con Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund e Pedro Pascal. Tra gli altri suoi film in programma ricordiamo The Last Thing He Wanted, Torrance, Witness for the Prosecution e The Batman.