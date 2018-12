Stasera in tv: "Fausto & Furio" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 20 dicembre 2018

Italia 1 stasera propone "Fausto & Furio - Nun potemo perde", commedia del 2017 diretta da Lucio Gaudino e interpretata da Enzo Salvi, Maurizio Battista, Barbara Foria e Ernesto Mahieux.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Enzo Salvi: Fausto

Maurizio Battista: Furio

Stefano Ambrogi: Amen, lo scagnozzo

Maria Del Monte: Palmira, la zia di Furio

Barbara Foria: Carmela, la barista

Ernesto Mahieux: O' mastino, il boss

Maurizio Mattioli: Notaio

Salvatore Misticone: Tonino





La trama

Fausto (Enzo Salvi), 50 anni, vive solitario in una vecchia casa di famiglia intestata al nonno. Non ha un mestiere fisso, guadagna qualcosina rimediando piccoli lavori saltuari e i ricavi li spende interamente in scommesse e giochi d'azzardo, il vizio di una vita… Furio (Maurizio Battista), 51 anni, vive ancora con la madre. E' un personaggio di cuore anche se molto ingenuo. A causa del kebabaro che ha aperto accanto alla sua pizzeria al taglio, Furio ha perso clienti ed è stato costretto a vendere il locale proprio al negoziante egiziano adiacente. Oltre al danno, la beffa: Furio si ritrova a fare il volantinaggio proprio per il kebabbaro! Capita che la morte improvvisa dei rispettivi padri li faccia incontrare dopo anni di lontananza. Il testamento ha in serbo una sorpresa per i due: un'officina per automobili da ereditare! Dopo alcuni indugi iniziali, Fausto e Furio riescono a lanciare l'attività grazie anche a Tony, un senzatetto che dimora sul marciapiede di fronte all'officina, un grande esperto di motori dal misterioso passato. A dare un tocco rosa e sensuale al contesto ci pensa Carmela, la barista di fiducia, donna che ha rapito il cuore di Fausto… Carmela ha un figlio, Eugenio, un ragazzo di 10 anni fissato con i videogiochi e i calendari erotici! Un giorno si presentano in officina due boss della malavita O' Mastino e Amen e il suo sicario. I due pretendono duecentomila euro, debito accumulato dai loro padri negli anni, soldi mai restituiti. Per sanare definitivamente il debito, Fausto e Furio saranno costretti a lavorare per i criminali. Fra gag rocambolesche e scene esilaranti incastonate in immancabili corse clandestine, Fausto e Furio saranno costretti a trovare una soluzione per sanare il debito, ci riusciranno...? Per forza...Nun potemo perde!





Il nostro commento

I comici Maurizio Battista ed Enzo Salvi fanno di nuovo coppia per una simpatica parodia della saga action campione d'incassi Fast & Furious, già parodiata nello statunitense Superfast & Superfurious, pellicola quest'ultima su cui preferiamo stendere un velo pietoso.

Dopo aver recitato come "coppia" nella commedia Una cella in due diretti da Nicola Barnaba, pellicola dall'impianto fortemente televisivo e con il duo ancora in fase di rodaggio, Salvi e Battista tornano in Fausto & Furio - Nun potemo perde stavolta diretti dal regista Lucio Gaudino, i cui crediti includono il giallo Segui le Ombre e il dramma Il camionista con Giorgio Tirabassi. L'impronta di Gaudino risulta corroborante rispetto al format "comico" a cui ci hanno abituati i comici in trasferta sul grande schermo, con un film che risulta molto curato dal punto di vista visivo e meno "piacione" rispetto al repertorio dei due protagonisti contornati per l'occasione da caratteristi di pregio, in questo caso la trasferta "napoletana" ha giovato all'intera operazione.

"Fausto & Furio" può essere paragonato ad Amici come noi, il debutto cinematografico di Pio e Amedeo che il sottoscritto ha particolarmente gradito, con la contaminazione "crime" al posto del formato "on-the-road". Naturalmente non mancano le sbavature, vedi un finale tirato via e l'incapacità dei due protagonisti di uscira dalla zona di comfort dei rispettivi "tormentoni", ma nel complesso "Fausto & Furio" oltre ad un titolo particolarmente azzeccato, è una commedia che si assesta sul godibile andante, naturalmente consigliata a chi apprezza i due comici romani ed è in cerca di un intrattenimento fieramente "scacciapensieri".