Le 10 celebrità americane più ricche del 2018 (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 dicembre 2018

Forbes ha stilato una classifica delle celebrità più ricche del 2018 in cui svetta il creatore di "Star Wars" George Lucas.

George Lucas è la celebrità più ricca d'America. Ad affermarlo una lista pubblicata da Forbes in cui il creatore di Star Wars, che realizza un film da oltre dieci anni, è ancora il re di Hollywood. Lucas è seguito a ruota dal suo vecchio amico Steven Spielberg, così come Oprah Winfrey, che secondo la lista è la donna più ricca d'America

Il 74enne George Lucas ha registrato un patrimonio netto di 5,4 miliardi di dollari nel 2018. Molto di questo patrimonio è frutto della vendita di Lucasfilm a Disney nel 2012 per la strabiliante cifra di 4,1 miliardi. Naturalmente Lucas prima della vendita ha continuato ad incassare crediti in varie forme dalla sua più grande creazione, l'iconica saga di Star Wars, che probabilmente è il franchise più grande e più importante nella storia del cinema.

Steven Spielberg occupa un secondo posto da 3,7 miliardi. Il regista, che è ampiamente considerato uno dei migliori cineasti di tutti i tempi, ha recentemente festeggiato il suo 72° compleanno e, al contrario del collegaa Lucas, è ancora molto prolifico. Ready Player One è diventato uno dei blockbuster di maggior incasso nel 2018 e Spielberg sta attualmente lavorando al suo remake di West Side Story prima di affrontare Indiana Jones 5. Spielberg è anche un produttore molto attivo con franchise come Jurassic World e Transformers.

Oprah Winfrey occupa un terzo posto con 2,8 miliardi, che rappresenta anche la vetta come celebrità femminile più ricca d'America. Il suo impero mediatico, che consiste nella sua rete televisiva, l'ha resa una donna non solo ricca, ma anche molto potente e influente. Il quarto posto è occupato dall'ex stella dell'NBA Michael Jordan con 1,7 miliardi di dollari, gran parte dei quali frutto del suo lucroso accordo con Nike. Un quinto posto da 900 milioni vede un ex aequo tra Kylie Jenner, modella e celebrity televisiva conosciuta grazie al reality show Al passo con i Kardashian e l'eclettico Jay-Z, rapper, imprenditore, produttore discografico e anche procuratore sportivo.

Per calcolare i patrimoni e stilare la lista si sono esaminati i guadagni precedentemente pubblicati per ciascuna celebrità, nonché le loro partecipazioni in beni artistici, immobiliari o di altro valore. Ci sono alcune voci sorprendenti nella lista, come lo scrittore James Patterson che, incredibilmente, ha superato parecchie altre celebrità con un patrimonio netto di 800 milioni. Patterson è l'uomo dietro ai romanzi di Alex Cross, molti dei quali sono stati trasformati in film.

Le 10 celebrità più ricche d'America del 2018

1. George Lucas: $ 5,4 miliardi

2. Steven Spielberg: $ 3,7 miliardi

3. Oprah Winfrey: $ 2,8 miliardi

4. Michael Jordan: $ 1,7 miliardi

5. Shawn "Jay-Z" Carter: $ 900 milioni

5. Kylie Jenner: $ 900 milioni

7. David Copperfield: $ 875 milioni

8. Pettini Sean "Diddy": $ 825 milioni

9. Tiger Woods: $ 800 milioni

9. James Patterson: $ 800 milioni

Fonte: Forbes