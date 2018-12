Terrified, Guillermo del Toro produrrà il remake americano

Di Federico Boni giovedì 20 dicembre 2018

Horror argentino del 2017, Terrified [Aterrados] sarà rigirato in lingua inglese dalla Fox Searchlight.

Il premio Oscar Guillermo del Toro produrrà per la Fox Searchlight il remake di Terrified, horror argentino diventato famoso con il titolo Aterrados, visto all'ultimo Trieste Science+Fiction.

Demián Rugna, che ha scritto e diretto il film originale, realizzerà anche il remake, con Sacha Gervasi (Anvil !, The Terminal, Hitchcock) autore dello script.

La pellicola originale era ambientata in un sobborgo di Buenos Aires, dove anche la polizia ha paura di intervenire: c’è una donna che sente voci minacciose provenire dal lavello e il marito che non sopporta più i rumori che fa il vicino coi suoi lavori di restauro alle 5 di mattina. Oggetti che si muovono, strane apparizioni e tubature che parlano sono i primi segni che il Paranormale è arrivato… e per restare!. Al Commissario Funes non resta che chiamare Mario Jano per scoprire il mistero. Questi, assieme al Dottor Albrec e alla dottoressa americana Rosentok, formeranno una squadra di investigatori che si troverà alle prese con fenomeni sempre più inquietanti, fino ad arrivare alla pura follia.

Del Toro ha firmato un accordo con la Fox Searchlight Pictures all'inizio di quest'anno, che lo vedrà impegnato in qualità di produttore in diversi titoli. Tra i prossimi suoi progetti ricordimamo anche Scary Stories to Tell in the Dark, Pinocchio, Nightmare Alley, Carnival Row e Antlers.

