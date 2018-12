Alita - Angelo della Battaglia: annunciato il merchandise ufficiale del film

20th Century Fox ha annunciato il merchandise ufficiale del film live-action "Alita - Angelo della Battaglia" in arrivo nelle sale italiane il 14 febbraio 2019.

E ora veniamo ai dettagli sulla linea di prodotti ispirati al live-action di "Alita" prodotto da James Cameron (Avatar) e diretto da Robert Rodriguez (Sin City). La line-up di prodotti ispirati al film includono action figures, statue, repliche, cosplay, romanzi e libri sulla realizzazione della pellicola che è interpretata da Rosa Salazar (la trilogia Maze Runner), Christoph Waltz (Django Unchained) e Keean Johnson (Nashville) e basata su "Gunnm", l'acclamata serie manga di Yukito Kishiro.

Funko presenta un set di figures Pop! di Alita. La collezione, che mette in risalto i molteplici corpi dell'eroina cyborg, comprende "Alita Motorball Body", "Alita Doll Body" e "Alita Berserker Body". Inoltre disponibile esclusivamente online una figure "Alita Black & White Berserker Body" di Funko Pop!.

Weta Workshop presenta una linea entusiasmante di "Alita Mini Epics", i fantastici e inediti personaggi in vinile ispirati al mondo del cinema, della televisione, dei videogiochi e non solo. Inoltre, per celebrare l'uscita del film, Weta Workshop sfrutta la sua esperienza nel proporre repliche di armi e oggetti di scena per i fan di Alita in tutto il mondo. Realizzata sulla base dei disegni originali di Weta Digital, il team di effetti visivi dietro "Alita - Angelo della Battaglia", arriva una replica a grandezza naturale (95 cm di lunghezza) della spada brandita sullo schermo (Damascus Blade). La lama futuristica presenta il caratteristico modello "techno" della perduta URM Technarchy. Della "Damascus Blade" è disponibile anche una versione in acciaio inossidabile di altissima qualità.

Hot Toys presenta invece l'action-doll in scala 1:6 di Alita nel suo corpo di Berserker. La figure presentata in anteprima lo scorso luglio al Comic-Con di San Diego, e che potete vedere nel dettaglio nel video a seguire, include mani intercambiabili, un'arma Damascus Blade e un espositore a tema. Attualmente non è ancora disponibile il pre-ordine per la figure di Hot Toys.

Disponibile in pre-ordine la statua "Alita Berserker" di Prime 1 Studio. Il prototipo della statua è stato svelato per la prima volta al Comic-Con di San Diego e ora una versione normale e deluxe della statua sarà disponibile nelle prossime settimane. La versione deluxe è dotata di più braccia intercambiabili e la possibilità di modificare le espressioni di Alita. Le statue realizzate in scala 1:4 misurano in altezza ben 63 cm, base inclusa (illuminata a LED).

Nel 2019 i fan potranno letteralmente vestire i panni dello loro eroina cyborg preferita con "Rubie" che distribuirà outfit cosplay ispirati ad Alita tra cui un Alita Doll Body Costume (50$), Alita Berserker Costume (50$) con l'aggiunta di immancabili accessori come parrucca (30$) e spada (15$) di Alita. E dalla collezione "Grand Heritage" di Rubie arrivano due costumi in versioni deluxe: Alita Doll Body potenziata (150$) e un costume Alita Berserker (150$).

E infine occupiamoci della linea editoriale, Titan Books presenta una serie di libri ispirati ad "Alita - Angelo della Battaglia": la novelizzazione ufficiale del film, un libro sulla realizzazione della pellicola, un romanzo ufficiale prequel del film e uno speciale diario fittizio che introduce al mondo e ai personaggi del live-action.

Romanzo prequel "Alita: Battle Angel - Iron City" - Centinaia di anni fa ci fu la Grande Guerra. Le ragioni della guerra sono andate perdute nel tempo. Sulla superficie devastata della Terra, c'è una metropoli che vive in mezzo alla spazzatura scaricata dagli abitanti di una città sospesa nel cielo che fluttua sopra di essa. Benvenuti ad Iron City.

Dr. Ido's Journal - Questo diario immaginario permette ai fan di accedere ai pensieri interiori del cyber-chirurgo Dr. Dyson Ido, che aiuta a riparare i cyborg di Iron City e riattiva il cyborg Alita dopo averla trovata in una discarica.

Alita: Battle Angel: The Art e Making of the Movie - Scopri ulteriormente il mondo di "Alita - Angelo della Battaglia", il film basato sul classico manga di Yukito Kishiro. Questo lussuoso libro è ricco di concept art, progetti dei personaggi e della produzione, illustrazioni e foto dietro le quinte, e interviste con il regista Robert Rodriguez, i produttori James Cameron e Jon Landau e alcuni dei talenti creativi chiave del film.

