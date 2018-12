Spider-Man: Un nuovo universo - la colonna sonora di Natale "A Very Spidey Christmas"

Di Pietro Ferraro sabato 22 dicembre 2018

Il 25 dicembre arriva nei cinema "Spider-Man: Un nuovo universo" e Blogo vi propone la speciale colonna sonora natalizia "A Very Spidey Christmas".

Per celebrare l'uscita natalizia del film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, Sony Music Masterworks ha realizzato "A Very Spidey Christmas", uno speciale album EP di canzoni di Natale.

Spider-Man: Un Nuovo Universo, la recensione: svolta epocale per l'animazione hollywoodiana Si fa fatica a crederci, ma Spider-Man: Un Nuovo Universo è il miglior cinecomic degli ultimi anni, nonché il miglior Uomo Ragno di sempre.

Spider-Man: Into the Spider-Verse presents A Very Spidey Christmas presenta la musica di alcune delle grandi star del film, tra cui Chris Pine, Shameik Moore, Jake Johnson e Jorma Taccone.

Phil Lord e Christopher Miller, le menti creative dietro a The Lego Movie e 21 Jump Street, portano i loro talenti unici per una nuova visione di un diverso universo di Spider-Man, con uno stile visivo innovativo che è il primo del suo genere. "Spider-Man: Un Nuovo Universo" racconta le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera.

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, la sceneggiatura è di Phil Lord e Rodney Rothman tratta da un racconto di Phil Lord basato sui fumetti Marvel. Il film è prodotto da Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller e Christina Steinberg. Stan Lee, Brian Michael Bendis e Will Allegra servono come produttori esecutivi. Il film presenta le voci di Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Luna Lauren Velez, Zoë Kravitz, John Mulaney, Kimiko Glenn con Nicolas Cage, Kathryn Hahn e Liev Schreiber.

TRACK LISTINGS:

1. Joy to the World - Shameik Moore

2. Spidey-Bells (A Hero's Lament) - Chris Pine

3. Deck the Halls - Jake Johnson

4. Up on the House Top - Chris Pine

5. The Night Before Christmas 1967 (Spoken Word) - Jorma Taccone

Morso da un ragno radioattivo nella metropolitana, l'adolescente di Brooklyn Miles Morales sviluppa improvvisamente poteri misteriosi che lo trasformano nel solo e unico Spider-Man. Quando incontra Peter Parker, si rende presto conto che ci sono molti altri che condividono il suo speciale talento. Miles deve ora usare le sue nuove abilità per combattere il malvagio Kingpin, un gigantesco pazzo che può aprire portali su altri universi e attirare diverse versioni di Spider-Man nel nostro mondo.

"Spider-Man: Un nuovo universo" debutta nei cinema d'Italia il 25 dicembre.

