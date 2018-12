E' morto Donald Moffat, attore in "Popeye", "Uomini veri" e "La cosa" di John Carpenter

Di Pietro Ferraro domenica 23 dicembre 2018

E' scomparso a 87 anni Donald Moffat, attore noto per ruoli in "Popeye", "Uomini veri" e "La cosa" di John Carpenter.

L'attore Donald Moffat, noto per la sua interpretazione in La cosa di John Carpenter, è scomparso all'età di 87 anni. Moffat si è costruito una solida carriera come attore di teatro prima di approdare a Hollywood, dove è diventato un volto noto grazie a film come Popeye, Uomini veri e Sotto il segno del pericolo.

Nato a Plymouth in Inghilterra nel 1930, Moffat studia recitazione alla Royal Academy of Dramatic Arts prima di iniziare una carriera teatrale a Londra e successivamente a New York. Dopo un breve periodo di lavoro come barista e boscaiolo in Oregon, Moffat torna alla recitazione interpretando spettacoli a Broadway dove riceve candidature al Tony Award per i revival L'anitra selvatica di Ibsen e Ciascuno a suo modo di Pirandello. I primi ruoli televisivi e cinematografici arrivano alla fine degli anni '60. Sul grande schermo appare in La prima volta di Jennifer (1968), debutto alla regia di Paul Newman, il western A viso aperto (1973), il disaster-movie Terremoto (1974) e il dramma Promises in the Dark (1979). Sul piccolo schermo recita in diversi episodi di popolari serie tv tra cui Hawaii squadra cinque zero, Missione Impossibile, Ironside, Bonanza, Gunsmoke, L'uomo da sei milioni di dollari e Una famiglia americana.

I ruoli più noti sul grande schermo di Moffat includono il comandante della stazione antartica Garry nel remake del 1982 "La cosa" di John Carpenter e due presidenti americani: il Lyndon Johnson in Uomini veri (1984) e il fittizio presidente Bennett nel sequel Sotto il segno del pericolo (1994) al fianco del Jack Ryan di Harrison Ford, con cui Moffat aveva recitato anche nel drammatico A proposito di Henry (1991).

Altri crediti di Moffat includono Popeye e Tempi migliori in cui recita al fianco di Robin Williams, la commedia horror Non aprite quell'armadio, il dramma L'insostenibile leggerezza dell'essere, la commedia Il falò delle vanità di Brian De Palma, il film natalizio Bufera in paradiso con Nicolas Cage e La fortuna di Cookie, terza collaborazione con il regista Robert Altman e ultima apparizione sul grande schermo per l'attore.

Come riportato dal New York Times, Moffat è morto in una comunità di pensionati a Sleepy Hollow, NY. Sua figlia, Lynn Moffat ha riferito che l'attore è morto a causa di complicazioni da un infarto. Moffat si era ritirato dalla recitazione dopo la sua apparizione televisiva finale come guest star in un episodio del 2005 di Law & Order - Il verdetto. Moffat lascia la moglie, l'attrice Gwen Arner e quattro figli, due da un precedente matrimonio con l'attrice Anne Murray.





Filmografia

La battaglia di Rio della Plata (The Battle of the River Plate), regia di Michael Powell e Emeric Pressburger (1956) (non accreditato)

La prima volta di Jennifer (Rachel, Rachel), regia di Paul Newman (1968)

R.P.M., regia di Stanley Kramer (1970)

La banda di Jesse James (The Great Northfield Minnesota Raid), regia di Philip Kaufman (1972)

The Trial of the Catonsville Nine, regia di Gordon Davidson (1972)

A viso aperto (Showdown), regia di George Seaton (1973)

L'uomo terminale (The Terminal Man), regia di Mike Hodges (1974)

Terremoto (Earthquake), regia di Mark Robson (1974)

Land of No Return, regia di Kent Bateman (1978)

Promises in the Dark, regia di Jerome Hellman (1979)

On the Nickel, regia di Ralph Waite (1980)

HealtH, regia di Robert Altman (1980)

Popeye - Braccio di ferro (Popeye), regia di Robert Altman (1980)

The White Lions, regia di Mel Stuart (1981)

La cosa (The Thing), regia di John Carpenter (1982)

Uomini veri (The Right Stuff), regia di Philip Kaufman (1983)

Alamo Bay, regia di Louis Malle (1985)

Tempi migliori (The Best of Times ), regia di Roger Spottiswoode (1986)

Non aprite quell'armadio (Monster in the Closet), regia di Bob Dahlin (1986)

L'insostenibile leggerezza dell'essere (The Unbearable Lightness of Being), regia di Philip Kaufman (1988)

Far North, estremo Nord (Far North), regia di Sam Shepard (1988)

Music box - prova d'accusa (Music Box), regia di Costa-Gavras (1989)

Il falò delle vanità (The Bonfire of the Vanities), regia di Brian De Palma (1990)

Conflitto di classe (Class Action), regia di Michael Apted (1991)

A proposito di Henry (Regarding Henry), regia di Mike Nichols (1991)

Moglie a sorpresa (Housesitter), regia di Frank Oz (1992)

Per amore e per vendetta (Love, Cheat & Steal), regia di William Curran (1993)

Sotto il segno del pericolo (Clear and Present Danger), regia di Phillip Noyce (1994)

Bufera in paradiso (Trapped in Paradise), regia di George Gallo (1994)

Conflitti del cuore (The Evening Star), regia di Robert Harling (1996)

Un sorriso come il tuo (A Smile Like Yours), regia di Keith Samples (1997)

The Sleep Room, regia di Anne Wheeler (1998)

La fortuna di Cookie (Cookie's Fortune), regia di Robert Altman (1999)

