Jumanji 3: riprese a fine gennaio e svelate le location

Di Pietro Ferraro domenica 23 dicembre 2018

Il sequel "Jumanji 3" con The Rock inizia le riprese a fine gennaio.

Secondo una nuovo aggiornamento le riprese di Jumanji 3 dovrebbero iniziare il 21 gennaio. Il sequel è stato formalmente annunciato da Dwayne Johnson lo scorso aprile dopo che Jumanji - Benvenuti nella giungla con 962 milioni di dollari è diventato il più grande incasso di sempre per Sony Pictures.

Si era ipotizzato che "Jumanji 3" si sarebbe girato alle Hawaii all'inizio del prossimo anno, ma a quanto pare la tabella di marcia non era quella. Le riprese si svolgeranno invece a Los Angeles, ad Atlanta e in Canada. Con la data di inizio della produzione fissata al 21 gennaio, con un fine riprese previsto per il 26 aprile. Successivamente il sequel andrà in post-produzione e si occuperà di eventuali riprese aggiuntive. "Jumanji - Benvenuti nella giungla" è stata una piacevolissima e davvero inattesa sorpresa considerando gli anni trascorsi, ben 22, dal film originale che vedeva protagonista il compianto Robin Williams.

Il regista di "Jumanji 3", Jake Kasdan, ha rivelato alcuni piccoli dettagli sul sequel durante l'estate. A quel tempo il regista non era sicuro se gli attori originali sarebbero tornati per interpretare gli stessi personaggi, ma quella parte sembra ormai cosa fatta. Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black si sono rivelati tutti molto affiatati e davvero spassosi nelle rispettive dinamiche di adolescente in un corpo da adulto.

"Jumanji 3" uscirà nei cinema il 13 dicembre 2019 e secondo quanto dichiarato da Jake Kasdan avrà più somiglianze con il primo film. Il regista vuole concentrarsi sulla continuità del franchise, quindi sarà interessante vedere come riuscirà a tirare le fila dopo tutto questo tempo. Il sequel ha aggiornato la maledizione del gioco da tavolo con un videogame per consolle, e il risultato è stato davvero sorprendente, nel senso più positivo del termine. Kasdan per "Jumanji 3" tornerà forse al concept originale del gioco da tavolo? Ovviamente non c'è nulla di confermato in questo momento, ma sarebbe una svolta interessante che potrebbe portare in gioco un nuovo set di personaggi.

