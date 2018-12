Box Office Italia, Il ritorno di Mary Poppins batte Amici come Prima

Di Federico Boni lunedì 24 dicembre 2018

Bene De Sica e Boldi all'inseguimento di Emily Blunt. Continua ad incassare Bohemian Rhapsody.

Box Office Usa, Aquaman straccia Mary Poppins 2 - male Bumblebee, malissimo Robert Zemeckis Esordio sottotono per Mary Poppins 2, così come per Benvenuti a Marwen. Crollo e flop certificato per Macchine Mortali. Primato doveva essere, almeno in Italia dopo l'esordio al rallentatore negli States, e primato è stato. Il ritorno di Mary Poppins ha conquistato il botteghino italiano, con 2.674.952 euro in 786 sale e 409.834 spettatori paganti in 4 giorni di programmazione. Dietro il titolo Disney bene, molto bene Amici come Prima. 472 copie e 1.719.241 euro in 5 giorni per il titolo Medusa, che vede Massimo Boldi ritrovare Christian De Sica dopo 13 anni di lontananza. A chiudere il podio il film fenomeno di questo fine anno, Bohemian Rhapsody.

Dopo un mese di programmazione il biopic Fox ha incassato altri 1.384.272 euro, con la miglior media per sala della Top10 e un totale di 17.365.815 euro. Cadrà, ormai è più che probabile, il 'record' di quest'anno, ovvero i 18.777.826 euro di Avengers: Infinity War. Debutto in 4° posizione con 854.240 euro per Bumblebee, mentre tra le altre new entry Ben is Back ha incassato 350.988 euro, The Old Man and the Gun 256.381 euro, Sette uomini a Mollo 235.519 euro, Capri - Revolution 166.617 euro e Cold War, con solo 60 sale a disposizione, 154.438 euro. Un Piccolo Favore si è invece avvicinato al milione e mezzo totale, mentre Il Testimone Invisibile ha superato il milione di euro, così come Macchine Mortali, a quota 1.3. Il Grinch, infine, ha abbattuto il muro dei 5 milioni.

Giornata di novità, quella di domani, grazie alle uscite di Spider-Man: Un nuovo Universo, seguito il 27 dicembre da Il gioco delle Coppie, Moschettieri del re, Nelle tue Mani e La befana vien di notte.