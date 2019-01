Rotten Tomatoes, ecco i 10 film meglio recensiti del 2018 - video

Di Federico Boni martedì 1 gennaio 2019

Scopriamo le pellicole che nel 2018 hanno raccolto più recensioni positive.

Un anno di cinema se n'è andato, con centinaia di film visti e recensiti in tutto il mondo. Ma quali sono stati i titoli che hanno raccolto la più alta percentuale di applausi sull'aggregatore Rotten Tomatoes? Quali le pellicole che hanno maggiormente 'scaldato' i critici del Globo? A guardare tutti dall'alto in basso, incredibile ma vero, un film per famiglie, quanto mai commerciale e decisamente lontano dai tappeti rossi dei Festival. Di chi stiamo parlando? Scoprite la Top10 con il video in testa al post.