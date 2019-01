Box Office 2018, ecco i 10 film che più hanno incassato rispetto al budget - video

Di Federico Boni martedì 1 gennaio 2019

Nel 2018 quali film hanno incassato più dollari, tenendo conto del budget di partenza?

Tralasciando i principali incassi del 2018, quali sono stati i film che più hanno guadagnato rispetto al budget di partenza? Anche negli ultimi 12 mesi, come spesso capitato negli anni precedenti, è l'horror a monopolizzare la Top10, perché a basso costo e spesso mostruosamente redditizio. Non a caso James Blum è riuscito a creare un impero nel giro di un decennio.

Su 10 film ben 6 sono 'di paura', per una Top10 che vede in testa una pellicola costata appena un milione di dollari e riuscita ad incassarne 73, moltiplicando come nessun altro titolo i propri guadagni. Nel video in testa al post, la chart completa.