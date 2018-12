Online Film Critics Society 2018, le nomination - La Favorita davanti a tutti

Di Federico Boni mercoledì 26 dicembre 2018

Tra le nomination a miglior film anche Suspiria di Luca Guadagnino.

E' The Favourite di Yorgos Lanthimos a guidare il listone di nomination della Online Film Critics Society, che il ​​2 gennaio 2019 annuncerà i vincitori. Otto candidature per la pellicola vista e premiata alla Mostra del cinema di Venezia, tre delle quali per le regali Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, insieme al regista, alla sceneggiatura e ovviamente la nomination come 'miglior film'. Roma di Alfonso Cuaron, Leone d'Oro proprio al Lido, segue con 7 candidature, tra le quali spiccano quelle per la regia, lo script e la miglior attrice Yalitza Aparicio, mentre If Beale Street Could Talk di Barry Jenkins si è fermato a quota sei, comprese quelle per la regia, l'attrice Regina King e la sceneggiatura adattata.

A sfidare Lanthimos, Cuarón e Jenkins nella categoria 'best director' troviamo Spike Lee per BlacKkKlansman, e Lynne Ramsay per You Were Never Really Here, nominato anche come miglior film e per l'attore principale Joaquin Phoenix. A completare il quadro dei 'migliori film' troviamo Annihilation, Eighth Grade, First Reformed, Hereditary, A Star Is Born e Suspiria del nostro Luca Guadagnino, in nomination anche per la colonna sonora di Thom Yorke.

Tra gli attori non protagonisti spicca sorprendentemente Michael B. Jordan per Black Panther, con Bradley Cooper candidato in tutto: miglior film, regia, esordio e attore protagonista con A Star is Born, che corre anche grazie a Lady Gaga tra le attrici. Niente da fare, infine, per Dogman di Matteo Garrone tra i film stranieri.

Online Film Critics Society 2018 Le nomination

Miglior film

Annihilation

BlacKkKlansman

Eighth Grade

The Favourite

First Reformed

Hereditary

If Beale Street Could Talk

Roma

A Star Is Born

Suspiria

You Were Never Really Here

Miglior lungometraggio animato

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Miglior regista

Alfonso Cuarón – Roma

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Yorgos Lanthimos – The Favourite

Spike Lee – BlacKkKlansman

Lynne Ramsay – You Were Never Really Here

Miglior attore protagonista

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Ethan Hawke – First Reformed

Joaquin Phoenix – You Were Never Really Here

John David Washington – BlacKkKlansman

Miglior attrice protagonista

Yalitza Aparicio – Roma

Toni Collette – Hereditary

Olivia Colman – The Favourite

Regina Hall – Support the Girls

Lady Gaga – A Star Is Born

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – BlacKkKlansman

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Michael B. Jordan – Black Panther

Steven Yeun – Burning

Miglior attrice non protagonista

Elizabeth Debicki – Widows

Regina King – If Beale Street Could Talk

Thomas McKenzie – Leave No Trace

Emma Stone – The Favourite

Rachel Weisz – The Favourite

Miglior sceneggiatura

Eighth Grade

The Favourite

First Reformed

Roma

Sorry to Bother You

Miglior sceneggiatura non originale

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Leave No Trace

Widows

Miglior montaggio

The Favourite

First Man

Mission: Impossible – Fallout

Roma

Widows

Miglior fotografia

Cold War

The Favourite

First Man

If Beale Street Could Talk

Roma

Miglior colonna sonora

Black Panther

First Man

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Suspiria



Miglior esordio

Ari Aster – Hereditary

Bo Burnham – Eighth Grade

Bradley Cooper – A Star Is Born

Carlos López Estrada – Blindspotting

Boots Riley – Sorry to Bother You



Miglior film straniero

Burning

Cold War

Roma

Shoplifters

Zama

Miglior documentario

Free Solo

Minding the Gap

Shirkers

Three Identical Strangers

Won’t You Be My Neighbor?

Fonte: Deadline