Il Filo Nascosto e Dogman migliori film del 2018 per i critici del SNCCI

Di Federico Boni venerdì 28 dicembre 2018

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ha ufficializzato i due miglior film visti in Italia nel 2018.

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) ha annunciato i due migliori film usciti nelle sale nostrane nel corso del 2018. Un film italiano ed uno internazionale, con due riconoscimenti che verranno assegnati martedì 22 gennaio del corso del Trieste Film Festival.

Tra gli italiani, a "imporsi" è stato Dogman di Matteo Garrone, purtroppo escluso dalla shortlist degli Oscar. Il film, vincitore sia a Cannes che agli EFA grazie al suo protagonista Marcello Fonte, è risultato il più votato nel referendum promosso dal Sindacato tra tutti i propri soci.

Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson è invece il il miglior film in assoluto fra tutti quelli distribuiti in sala nel nostro Paese nel corso del 2018. In questo caso a votare è stata la commissione incaricata di segnalare i Film della Critica, composta da Massimo Causo, Adriano De Grandis, Francesco Di Pace, Simone Emiliani, Fabio Ferzetti, Beatrice Fiorentino, Federico Gironi, Roberto Manassero, Raffaele Meale, Paolo Mereghetti, Giona A. Nazzaro, Anna Maria Pasetti e Giulio Sangiorgio.

Il Filo Nascosto: recensione in anteprima del film di Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson ritorna con Il Filo Nascosto, inaspettata storia d'amore piena di sorprese: leggi la recensione del film.

Meeting Gorbachev di Werner Herzog e André Singer aprirà il 30. Festival di Trieste, in programma dal 18 al 25 gennaio prossimo, che celebrerà per l'occasione anche i 30 anni della caduta del muro di Berlino.

