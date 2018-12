L'agenzia dei bugiardi: trailer e poster del film di Volfango De Biasi

Di Pietro Ferraro giovedì 27 dicembre 2018

L'agenzia dei bugiardi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Volfango De Biasi nei cinema italiani dal 7 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Medusa Film ha reso disponibili trailer e poster di L'agenzia dei bugiardi, la nuova commedia del regista Volfango De Biasi (Natale col Boss) in uscita nei cinema d'Italia il 7 gennaio.

Nuova commedia degli equivoci per il regista di Natale col Boss, stavolta seguiamo le vicissitudini di Fred, interpretato da Giampolo Morelli, titolare di un'agenzia che fornisce servizi molto particolari: alibi e bugie create ad arte per chiunque ne abbia necessità. Il destino beffardo però arriverà a metterci lo zampino e anche Fred, bugiardo di professione, sarà costretto a mentire per amore.

La trama ufficiale:





Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l'apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini) è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) una scappatella con la sua giovane amante Cinzia (Diana Del Bufalo). Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Irene, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?

Il cast del film è completato da Herbert Ballerina, Raiz, Nicolas Vaporidis, Antonello Fassari e Paolo Calabresi.

"L'agenzia dei bugiardi" è una produzione Picomedia in collaborazione con Medusa Film e in associazione con TF1 Studio.