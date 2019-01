Box Office 2018, ecco i principali incassi di Italia, USA, Cina e resto del Mondo

Di Federico Boni martedì 1 gennaio 2019

Un anno mostruosamente ricco per Hollywood. Scopriamo i film che più hanno incassato in giro per il mondo.

Il 2018 è alle porte e Hollywood ha potuto brindare. Mai si erano visti incassi tanto alti negli Stati Uniti d'America, con il muro degli 11 miliardi e mezzo abbattuto per la prima volta nella Storia. A dominare la classifica degli Studios, ancora una volta, la Walt Disney, con oltre il 26% degli incassi nazionali e più di 7 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.

In patria la casa di Topolino ha 5 film tra i principali 10 incassi, nonché l'intero podio. Worldwide, le pellicole sono 4 su 10 ma ben 3 tra le prime quattro. Se Black Panther è il primo incasso americano (700 milioni) e il secondo internazionale (1,346,913,161 dollari), worldwide è Infinity War ad aver fatto suo lo scettro (2,048,709,917 dollari), con Jurassic World: Fallen Kingdom della Universal quarto in America e 3° in tutto il mondo (1,304,944,060 dollari). Ancora Disney grazie a Gli Incredibili 2, diventato il maggior incasso animato di sempre sia negli Usa (608,581,744 dollari) che worldwide (1,242,513,600 dollari), con Venom decimo in America e 5° altrove, Mission: Impossible - Fallout, Deadpool 2 e Ant-Man and the Wasp a condividere entrambe le classifiche, a differenza de Il Grinch e Solo: A Star Wars Story, presenti nella top10 Usa ma non in quella internazionale, dove invece trovano spazio Bohemian Rhapsody e Animali fantastici - I crimini di Grindelwald.

In Italia proprio la pellicola Fox sui Queen ha avuto la meglio, con oltre 20 milioni incassati e un primato conquistato sul filo di lana, battendo Infinity War, 2° a quota 18.777.826 euro. Bronzo da 14.379.189 euro per Cinquanta Sfumature di Rosso, con il primo titolo italiano solo in undicesima posizione: A casa tutti Bene di Gabriele Muccino, con 9.179.618 euro.

In Cina ha fatto furore Operation Red Sea, con quasi 600 milioni di dollari, seguito dai 541 milioni di Detective Chinatown 2 e dai 451 di Dying To Survive. Ha fatto più fatica Hollywood, rispetto agli anni precedenti, con i 359 milioni di Infinity War a guidare la truppa, che vede poi Venom a quota 270 milioni, Jurassic World 2 con 261 milioni, Aquaman con 233 milioni e Ready Player One con 218 milioni. Nel Regno Unito Infinity War ha sfiorato i 100 milioni di dollari, con Mamma Mia 2 secondo a quota 82 milioni e Gli Incredibili 2 sul podio con 73 milioni incassati, mentre in Francia il kolossal Marvel è stato battuto da Les Tuche 3, con 47,427,990 dollari incassati. In Germania Top10 incredibilmente tutta americana, con Infinity War (45 milioni di dollari) davanti ad Animali Fantastici 2, mentre in Giappone Detective Conan: Zero The Enforcer ha battuto tutti, con 80 milioni incassati.

Box Office Italia Top10

Bohemian Rhapsody - 20.878.098 euro

Avengers: Infinity War - 18.777.826 euro

Cinquanta Sfumature di Rosso - 14.379.189 euro

Animali Fantastici 2 - 12.756.159 euro

Hotel Transylvania 3 - 12.253.262 euro

Gli Incredibili 2 - 12.043.876 euro

Jurassic World 2 - 10.682.407 euro

Jumanji 2 - 10.285.847 euro

Lo Schiaccianoci e i 4 Regni - 9.410.015 euro

Il Ritorno di Mary Poppins - 9.292.675 euro

Box Office Usa TOP10

Black Panther - $700,059,566

Avengers: Infinity War - $678,815,482

Incredibles 2 - $608,581,744

Jurassic World: Fallen Kingdom - $416,769,345

Deadpool 2 - $318,491,426

Dr. Seuss' The Grinch - $257,900,050

Mission: Impossible - Fallout - $220,159,104

Ant-Man and the Wasp - $216,648,740

Solo: A Star Wars Story - 213,767,512

Venom- $213,030,843

Box Office Worldwide TOP10

Avengers: Infinity War - $2,048.7

Black Panther - $1,346.9

Jurassic World: Fallen Kingdom - $1,304.9

Incredibles 2 - $1,242.5

Venom - $855.0

Mission: Impossible - Fallout - $791.0

Aquaman - $748.8

Deadpool 2 - $735.6

Bohemian Rhapsody - $702.5

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - $627

Box Office Cina TOP10

Operation Red Sea -$575,849,199

Detective Chinatown 2 - $541,406,438

Dying To Survive - $451,176,639

Hello Mr. Billionaire - $366,961,907

Avengers: Infinity War - $359,543,153

Monster Hunt 2 - $356,336,096

Venom - $270,554,912

Jurassic World: Fallen Kingdom - $261,224,207

Aquaman - $232,954,203

Ready Player One - $218,471,784

Box Office Uk TOP10

Avengers: Infinity War - $96,640,433

Mamma Mia: Here We Go Again! - $82,545,896

Incredibles 2 - $73,085,456

Black Panther - $70,631,008

Bohemian Rhapsody - $58,642,989

Jurassic World: Fallen Kingdom - $54,724,774

Peter Rabbit - $54,031,318

Deadpool 2 - $44,625,880

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - $38,441,377

A Star is Born - $36,798,592

Box Office Francia TOP10

Les Tuche 3 (The Magic Tuche) - $47,427,990

Avengers: Infinity War - $47,168,223

La ch'tite famille - $46,316,363

Incredibles 2 - $41,720,522

Sink or Swim - $33,143,725

Black Panther - $33,114,492

Jurassic World: Fallen Kingdom - $31,384,499

Bohemian Rhapsody - $29,753,501

Taxi 5 - $29,078,173

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - $28,465,953