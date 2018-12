Transformers: arriva un film d'animazione sulla mitologia di Cybertron

Di Pietro Ferraro venerdì 28 dicembre 2018

Paramount conferma un nuovo film d'animazione dei Transformers che esplorerà la mitologia del pianeta Cybertron.

Annunciato un nuovo spin-off per la saga Transformers che esplorerà la mitologia di Cybertron, il pianeta natale degli Autobot e Decepticon. Lo spin-off Bumblebee è recentemente approdato nelle sale con la sua nostalgica ambientazione anni '80, anni in cui è uscita per la prima volta l'amata linea di robottoni alieni della Hasbro.

Qualche tempo fa Paramount ha assemblato un team di sceneggiatori per rilanciare il franchise dei "Transformers" e questo ha prodotto più di una dozzina di potenziali progetti, uno dei quali ambientato interamente su Cybertron. Il produttore Lorenzo di Bonaventura durante il tour promozionale del film "Bumblebee" ha rivelato che quel film è ancora in ballo e che sarà un film d'animazione.

In realtà abbiamo un film d'animazione che racconterà tutta la mitologia di Cybertron, che i fan adoreranno.

Anche se il film di Bumblebee film si svolge ancora in gran parte sulla Terra, ha un meraviglioso prologo ambientato su Cybertron che sembra uscito dritto dritto dal mitico film d'animazione Transformers - The Movie del 1986.

L'idea sembra voler cavalcare il successo del memorabile film d'animazione Spider-Man - Un nuovo Universo e se a dirigerlo sarà l'esperto animatore Travis Knight (Kubo e la spada magica), che ha debuttato nel live-action proprio con il film di "Bumblebee", sarebbe come si suol dire la ciliegina sulla torta.

Travis Knight ha recentemente parlato del suo desiderio di vedere un film animato al computer che si svolge su Cybertron.

Beh, in realtà sarebbe completamente animato perché l'inizio del film è completamente animato. Quindi, sai, hai luci e texture in live-action e tutto il resto, quindi ha quel feeling, ma sì, mi piacerebbe vederlo un film realizzato così. Devo dirtelo...è stata una grande emozione per me quando ho portato Cybertron alla vita e visto la caduta di Cybertron, anche se è stato solo un assaggio, perché è lì che è iniziata la serie animata e volevo iniziare questo film allo stesso modo, per rendergli omaggio, ed è stato molto divertente. Ho cercato di fare il più possibile in quei momenti di apertura, solo perché è il film che ho sempre voluto vedere. Si, mi piacerebbe vedere un film del genere.

Anche se il film tecnicamente sarebbe animato, l'utilizzo di CG lo farebbe apparire molto realistico e se si raggiungesse il livello estetico dell'incipit di "Bumblebee" sarebbe qualcosa di entusiasmante. Per ora non ci sono ulteriori notizie o una tempistica sul film di Cybertron, ma probabilmente sapremo qualcosa di più una volta che "Bumblebee" avrà terminato la sua corsa nelle sale e gli incassi saranno definitivi.

Fonte: Screenrant