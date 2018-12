Greta: trailer e poster del thriller con Chloe Grace Moretz e Isabelle Huppert

Di Pietro Ferraro domenica 30 dicembre 2018

Greta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Neil Jordan nei cinema americani dal 1° marzo 2019.

Disponibili trailer e poster di Greta, thriller interpretato da Isabelle Huppert e Chloe Grace Moretz e diretto da Neil Jordan, che ha anche scritto la sceneggiatura con Ray Wright.

Neil Jordan era attratto dall'idea di "Greta" perché non si trattava di "vampiri e non si trattava di demoni e mostri che vivevano per 2.000 anni in un buco nero sotto terra". Jordan è tornato dietro la macchina da presa a sei anni dal dramma con vampiri Byzantium.

Alla domanda sul suo personaggio, Isabelle Huppert ha detto: "Beh lei è un mostro, è sufficiente". Jordan ha continuato dicendo che il film parla di "qualcuno che è profondamente, profondamente pazzo e psicopatico".

Chloe Moretz nel film interpreta Frances, una dolce, ingenua giovane donna che cerca di farcela da sola a New York. Frances non ci pensa due volte a restituire una borsetta che trova in metropolitana alla legittima proprietaria. A quanto pare, la proprietaria è Greta, interpretata da Isabelle Huppert. È un'eccentrica insegnante di pianoforte francese con un amore per la musica classica ed è terribilmente sola. Frances ha recentemente perso sua madre e lei e Greta si avvicinano rapidamente. Tuttavia le cose cominciano a diventare strane quando Frances scopre tante delle stesse borse che ha trovato sulla metropolitana. Da lì, apprendiamo che Greta non è chi pensiamo che sia e la vita di Frances viene sconvolta.

Oltre a Chloe Grace Moretz e Isabelle Huppert, il film vede la partecipazione di Maika Monroe, Colm Feore, Zawe Ashton, Parker Sawyers, Stephen Rea e Karen Richards. "Greta" acquistato da Focus Features al Toronto Film Festival per 6 milioni di dollari debutterà nei cinema americani il 1° marzo 2019.

