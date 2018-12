The Nun: nuova statua "Iron Studios" della suora demone Valak

Di Pietro Ferraro domenica 30 dicembre 2018

Sideshow e Iron Studios annunciano una nuova statua in scala della demoniaca suora Valak del film horror "The Nun".

The Nun, il nuovo spin-off dell'universo The Conjuring purtroppo non si è dimostrato all'altezza delle potenzialità orrorifiche della sua protagonista / antagonista, la demoniaca suora Valak, un po' come accaduto con lo spin-off della bambola Annabelle, che poi ha ampiamente recuperato con un sequel da brividi.

The Nun: l'action figure 'Creator Studio' della suora demone Valak Creator Studio annuncia il preordine di una nuova action-doll ispirata alla demoniaca suora Valak dello spin-off horror "The Nun".

Nonostante il suo primo film in solitaria non abbia convinto, Valak resta una figura davvero spaventosa che funziona a prescindere dal contesto, e per i fan di questo moderno "mostro" horror arriva una nuova statua targata Iron Studios che ritrae Valak in scala 1:10 con abiti in tessuto e una base diorama che ci riporta nei tetri corridoi del convento infestato in cui era ambientato il film horror "The Nun".

La "The Nun Deluxe Statue" parte della serie "Art Scale" è realizzata in edizione limitata e presenta due accessori intercambiabili che si possono collocare sul muro di pietre della base diorama: una lampada e una croce rovesciata.

Al prezzo di 125$, la statua "The Nun" di Iron Studios sarà disponibile per l'estate 2019, ma la potete trovare già disponibile in preordine sul sito Sideshowtoy.