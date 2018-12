Fozen 2: trapelate online prime immagini di Anna & Elsa

Di Pietro Ferraro lunedì 31 dicembre 2018

Frozen 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Disney nei cinema americani dal 22 novembre 2019.

Una prima immagine di Frozen 2 è trapelata online con una Anna più grande al fianco dell'amata sorella Elsa, anche lei cresciuta. L'originale Frozen è uscito nel 2013 e si è rivelato un successo immediato in tutto il mondo, incassando oltre 1 miliardo di dollari nel mondo da un budget investito di 150 milioni e diventando il film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi.

"Frozen 2" uscirà l'anno prossimo, ed è uno dei film più attesi del 2019. Disney sta deliberatamente mantenendo il silenzio sul film, rivelando il meno possibile, e non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale. Il cast di voci principali, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, tornano per il sequel e saranno affiancati dalle new entry Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

L'immagini condivise su Instagram che mostrano Anna ed Elsa sembrano prese da un calendario russo, con il titolo sul calendario che riporta "Frozen Heart 2", che in effetti è il titolo utilizzato in Russia. Il marketing per un blockbuster come "Frozen 2" inizia di solito da sette a otto mesi prima dell'uscita nelle sale cinematografiche, quindi l'immagine dovrebbe rispettare tale tempisitica.

C'è stata una grande spinta da parte dei fan sui social media per dare ad Elsa una fidanzata, ma non è chiaro se Disney sia pronta a fare quel tipo di salto in un film per bambini, soprattutto dopo le reazioni per aver solo suggerito un personaggio gay nel live-action La Bella e la Bestia.

"Frozen 2" arriverà nei cinema il 22 novembre 2019.



Fonte: That Hashtag Show