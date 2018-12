Stasera in tv: "Hotel Transylvania 2" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 31 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone "Hotel Transylvania 2", film d'animazione del 2015 diretto da Genndy Tartakovsky e prodotto da Sony Pictures Animation.

Cast e personaggi

Adam Sandler: Dracula

Andy Samberg: Jonathan

Selena Gomez: Mavis

Kevin James: Frank/Frankenstein

David Spade: Griffin, l'uomo invisibile

Steve Buscemi: Wayne

Keegan-Michael Key: Murray, la mummia

Molly Shannon: Wanda

Fran Drescher: Eunice

Mel Brooks: Vlad

Asher Blinkoff: Dennis

Chris Kattan: Cakie

Megan Mullally: Linda

Nick Offerman: Mike

Dana Carvey: Dana

Rob Riggle: Bela

Sadie Sandler: Winnie

Doppiatori italiani

Claudio Bisio: Dracula

Davide Perino: Jonathan

Cristiana Capotondi: Mavis

Paolo Marchese: Frank/Frankenstein

Mino Caprio: Griffin, l'uomo invisibile

Luca Dal Fabbro: Wayne

Luigi Ferraro: Murray, la mummia

Stefanella Marrama: Wanda

Graziella Polesinanti: Eunice

Paolo Villaggio: Vlad

Anita Ferraro: Dennis

Nanni Baldini: Erik

Roberto Draghetti: Bela

Franco Mannella: Tortie

Edoardo Stoppacciaro: Dana

Giovanna Rapattoni:Linda





La trama

Tutto sembra andare per il meglio all' Hotel Transylvania ... la rigida politica alberghiera riservata ai soli mostri imposta da Dracula, è stata finalmente sorpassata, aprendo le porte anche agli ospiti umani. Ma al di là delle bare chiuse, Drac è preoccupato perché il suo adorabile nipote Dennis, metà vampiro e metà umano, non accenna a dare segni da vampiro. Così, mentre Mavis è andata a trovare la sua famiglia acquisita di umani insieme a Johnny – subendo un vero e proprio shock culturale - ''Vampa'' Drac recluta i suoi amici Frankenstein, Murray la Mummia, Wayne il lupo mannaro e Griffin l'uomo invisibile per sottoporre Dennis ad un corso di ''formazione per mostri''. Ma di lì a poco verranno a sapere che Vlad, l'anziano bigotto e scontroso padre di Drac, ha organizzato una riunione di famiglia proprio nell'hotel. Non appena Vlad scoprirà che il pronipote non è di sangue puro – e soprattutto che oramai gli esseri umani sono i benvenuti all'Hotel Transylvania – inizieranno i guai!

Curiosità



Questo film ha luogo sette anni dopo il primo Hotel Transylvania (2012) con Dracula che ha cinquecentotrentanove anni, Mavis ne ha centoventicinque e Jonathan ha ventotto anni.



In molte culture antiche, in particolare greche, si credeva che le persone con i capelli rossi diventassero vampiri dopo la morte. È quindi giusto che Johnny e Dennis abbiano i capelli rossi. Non è noto, tuttavia, se si tratta di un riferimento intenzionale.



L'abito da da vampiro di Jonathan è modellato sull'anziana versione di Dracula interpretata da Gary Oldman del film Dracula di Bram Stoker (1992).



L'indirizzo di Vlad è 666 Gory Cliff Lane.



Nella versione originale Mel Brooks ha doppiato "Vlad"alias "Dracula". Brooks ha diretto le parodie Frankenstein Junior (1974) e Dracula morto e contento (1995).



Bigfoot gioca a calcio in una squadra tedesca. Un primo piano sulle maglie della squadra avversaria rivela che è una squadra argentina. Germania e Argentina sono state rivali in quasi tutti i Mondiali.



Bela (Rob Riggle) è un riferimento all'attore Bela Lugosi, che ha interpretato Dracula, Ygor e il mostro di Frankenstein nei film dell'orrore della Universal Pictures.



Dracula viene mostrato bere un sostitutivo del sangue come aveva affermato di fare nell'originale Hotel Transylvania (2012).



Il figlio di Mavis e Johnny, Dennis, è nato di Venerdì 13.



Quando Mavis mostra a Drac il montaggio video "Dracula Remix" di Vamp Kid666, presenta le immagini di Gene Wilder (come Dr. Frankenstein da Frankenstein Junior) e Cesar Romero (come il Joker della serie tv Batman del 1966).



Jonathan e Mavis vanno a Santa Cruz, in California, per vivere con gli umani. Si tratta della stessa location dove è stato girato il vampire-movie Ragazzi perduti (1987).



A causa delle pressioni di gruppi di genitori, l'uscita home-video del film ha visto rimossa la battuta sul diabete di Kakie (al minuto 18:34) presente nella versione uscita nelle sale.



Anche se lo chef dell'Hotel Quasimodo e il suo ratto Esmeralda non tornano in questo film, appaiono comunque nell'adattamento in videogioco del film.



Quarto film di Sony Animation di Andy Samberg dopo Piovono polpette (2009), Hotel Transylvania (2012) e Piovono polpette 2 (2013).



Il film ha fruito di un sequel dal titolo Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa uscito il 22 agosto 2018 e ancora diretto da Genndy Tartakovsky.



Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 473.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mothersbaugh cantante, musicista, compositore e membro dei Devo. Mothersbaugh ha musicato anche l'orginale Hotel Transylvania e il sequel Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa.

Altri crediti di Mark Mothersbaugh includono musiche per Piovono polpette, Alvin Superstar 3, The Lego Movie e Thor: Ragnarok.



Le Fifth Harmony hanno registrato il singolo principale della colonna sonora dal titolo "I'm In Love With a Monster".



TRACK LISTINGS:

1. I’m In Love With A Monster (Salaam Remi/Andres Levin Remix) – Fifth Harmony

2. Johnny’s Girl – Keith Baxter, Adam Sandler and Robert Smigel

3. Daddy’s Girl – Adam Sandler and Robert Smigel

4. GDFR – Flo Rida

5. Twinkle, Twinkle, Little Star – Jane Taylor

6. Suffer, Suffer, Scream In Pain – Jane Taylor, Adam Sandler and Robert Smigel

7. Worth It – Fifth Harmony

8. Rollin’ – Lordz of Brooklyn

9. Friends Forever – Keith Baxter, Adam Sandler and Robert Smigel

10. Monster Mash – Bobby “Boris” Pickett

11. Nutsy Koo Koo – Mark Mothersbaugh, Lodge Worster, Adam Sandler and Robert Smigel

12. Phantom – Keith Baxter, Adam Sandler and Robert Smigel

13. I’m In Love With A Monster – Fifth Harmony

