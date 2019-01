Star Wars 9: Lucasfilm salva un fan film su Darth Vader

Di Pietro Ferraro venerdì 18 gennaio 2019

Il fan film "Vader Episodio 1: Frammenti del Passato" è stato salvato da Lucasfilm evitando così una rivolta dei fan contro "Star Wars 9".

"Shards of the Past", popolare fan film su Darth Vader, realizzato dal famoso canale YouTube di "The Star Wars Theory", si è trovato recentemente al centro di una disputa per una violazione del copyright. Warner / Chappel Publishing, che gestisce la pubblicazione di Walt Disney Music, ha minacciato un'azione legale per la colonna sonora composta per il fan film Vader Episodio 1: Frammenti del Passato.

Prima di creare "Vader Episodio 1: Frammenti del Passato", il canale YouTube di "The Star Wars Theory" ha chiesto il permesso a Lucasfilm che ha dato il via a libera imponendo due restrizioni: divieto di crowdfunding e divieto di monetizzare il fan film su YouTube. A questo punto viste le restrizioni Toos, che gestisce il canale, ha deciso di finanziare autonomamente il film che è uscito il 20 dicembre e ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni.

Sin qui tutto è filato liscio, fino a quando Toos ha ricevuto un avvertimento dalla Disney riguardante una violazione di copyright per la musica che secondo loro somigliava troppo al tema musicale "Imperial March" di John Williams. Toos per realizzare le musiche del fan film aveva ingaggiato a suo tempo un compositore cha ha creato una partitura originale, ma ispirata al lavoro di Williams, tenendo al corrente Lucasfilm sulla realizzazione del film.

La minaccia di un'azione legale da parte di Disney ha spinto l'editore ha minacciare di eliminare l'intero canale YouTube di "The Star Wars Theory". A questo punto molti fan si sono schierati con Toos e hanno lanciato una campagna con la minaccia di boicottare Star Wars 9 e qualsiasi progetto futuro a meno che Disney e Warner / Chappel non si fossero scusati per il comportamento tenuto nei confronti del canale YouTube di "The Star Wars Theory".

Dopo la "maretta" scatenatasi tra i fan, un rappresentante di Lucasfilm è intervenuto è ha fatto ritirare la disputa sul copyright che incombeva su "Vader Episodio 1: Frammenti del Passato". I fan di Star Wars di tutto il mondo hanno iniziato a diffondere il caso di Toos sui social media e sembra che le minacce di un potenziale boicottaggio di "Star Wars 9" e futuri progetti siano giunte a chi di dovere.

A seguire potete guardare il fan film su Darth Vader fornito di sottotitoli in italiano, un lavoro che sprizza passione per Star Wars da ogni singola scena. Ambientazione immersiva e una credibile dinamica tra Palpatine e Vader carica di un pathos che richiama i migliori momenti della saga di George Lucas. "Frammenti dal Passato" visto all'interno del formato "fan film" è visivamente una spanna sopra la media, se poi si vuole cercare il pelo nell'uovo il film in fase di dialoghi soffre di alcune ingenuità tipiche, ma il lavoro fatto sulla messinscena è così accurato che alla fine si passa sopra qualche inevitabile pecca, ma possiamo garantire che i fan dell'iconica "galassia lontana lontana" si sentiranno a casa.

[Per visionare il video con sottotitoli in italiano clicca sull'immagine in alto]

