Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia il via alla produzione con una nuova foto

Di Pietro Ferraro martedì 26 febbraio 2019

Jay & Silent Bob Reboot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Kevin Smith.

Ad un anno dal suo attacco cardiaco, Kevin Smith festeggia il pericolo scampato con il via alla produzione di Jay e Silent Bob Reboot. Per annunciare il lieto evento Smith ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con Jason Mewes e Jason Lee e nei panni del personaggio, confermando il ruolo di Lee nell'atteso sequel.

Dall'anno scorso Kevin Smith ha cambiato drasticamente la sua vita e ha perso molto peso. Il Silent Bob del passato è un lontano ricordo rimpiazzato da nuovo e più sano Smith. Oltre a cambiare il suo stile di vita, Smith ha parlato di "Jay & Silent Bob Reboot" e della bellissima sensazione di ritrovare vecchi amici.

Un anno fa sono quasi morto, così oggi me la sto godendo sul set con Jason Mewes e Jason Lee nel Giorno 1 del mio nuovo film Jay & Silent Bob Reboot! Non riuscivo a pensare ad una scena migliore per iniziare le riprese del ritorno al centro commerciale con Brodie Bruce. Il nostro trio si è riunito per un paio d'ore la scorsa notte per provare le battute e ci siamo resi conto che l'ultima volta che l'abbiamo fatto era a metà degli anni '90. Potranno essere trascorsi 24 anni e potremmo avere 6 bambini tra di noi, ma Jay, Lee e io festeggiavamo come se fosse il 1995, ridacchiando mentre aggiungevo battute e trovavamo inflessioni.

Il riferimento di Smith agli anni '90 è naturalmente una citazione del cult del 1995 Generazione X aka Mallrats che all'epoca vide anche un cameo del compianto Stan Lee. Kevin Smith ha riflettuto ancora un po' sull'ultimo anno e spiega come ha scelto il giorno in cui iniziare la produzione.

Gli Oscar erano sullo sfondo durante le nostre prove e non ho potuto fare a meno di provare sollievo quando il montaggio di "In Memoriam" è terminato e io non c'ero. Abbiamo scelto il 2/25 come data di inizio del reboot *intenzionalmente*, per festeggiare il fatto che non sono diventato Silent Bob per sempre 365 giorni fa, ma dopo un paio di ore meravigliose a fare finta con i miei amici sul set del mio quattordicesimo film. Sto iniziando a pensare che io sia morto in quella sala operatoria dopo tutto, perché cosa potrebbe essere più celestiale di questo?

"Jay & Silent Bob Reboot" non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che Kevin Smith ha intenzione di farlo uscire entro l'anno.

Fonte: Collider

Jay & Silent Bob Reboot: trama, video e prima immagine ufficiale

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un aggiornamento sull'atteso Jay & Silent Bob Reboot di Kevin Smith, che ora sappiamo sarà distribuito negli States da Saban Films e Legion M. Oltre ad una prima immagine ufficiale del film, che non ha ancora dato il via alle riprese, è stato pubblicato anche un video in cui Kevin Smith e Jason Mewes spiegano esattamente cosa vedremo in questo nuovo film, chiarendo la confusione che si era creata con il termine "reboot" inserito nel titolo. Nessuno sostituirà Smith e Mewes, la faccenda del reboot va contestualizzata nella trama e il film è di fatto un sequel diretto di Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood! del 2001, in cui la coppia partiva alla volta di Los Angeles per impedire un adattamento del fumetto "Bluntman and Chronic" a loro ispirato. Ora la coppia dopo aver percepito un ritorno economico da quell'avventura si propone di impedire che un nuovo "Bluntman and Chronic" avvenga all'interno del View Askewniverse (l'universo condiviso dei film di Kevin Smith).

A seguire il comunicato stampa ufficiale di Legion M.

Legion M è orgogliosa di unirsi a Hideout Pictures e Mickey Gooch Jr's Skitbags Entertainment come finanziatori del sequel di Kevin Smith alla commedia del 2001 Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood!. Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) sono stati introdotti 25 anni fa nel debutto alla regia di Smith, Clerks, e hanno continuato a comparire nel canone cinematografico di Smith, tra cui Generazione X, In cerca di Amy, Dogma, Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood! e Clerks II, così come nel film animato Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie. il film sarà una frecciatina contro reboot, remake e sequel mentre contemporaneamente sarà tutte e tre le cose allo stesso tempo.

Gran parte del cast di "Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! tornerà, insieme ad alcuni degli attori di altri film di Kevin Smith. Anche il cast della serie tv The Flash sarà a bordo.

Kevin Smith parla del film e della brutta esperienza vissuta un anno fa.

Lo scorso febbraio, sono quasi morto, quindi nel primo anniversario del mio attacco cardiaco "fabbrica-vedove", come celebrazione della vita e di un grande "F" alla morte, il mio migliore amico e io gireremo un sequel / remake / reboot di un film che abbiamo realizzato per la prima volta quasi vent'anni fa! In Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! i nostri eroi amanti dell'erba hanno scoperto che Hollywood stava realizzando un film basato su di loro, quindi sono andati a Hollywood per fermarlo. Ho imparato molto come narratore da allora e sono cresciuto enormemente come regista, quindi il pubblico può aspettarsi qualcosa di completamente diverso: In Jay & Silent Bob Reboot i nostri eroi amanti dell'erba scoprono che Hollywood sta facendo il reboot del vecchio film basato su di loro, quindi viaggiano verso Hollywood per fermarlo di nuovo. Offro il mio eterno (letteralmente) grazie ai nostri fantastici partner di Saban e Universal per aver reso questo sogno realtà e per sostenere questa idiozia cinematografica!

Anche Jason Mewes ha commentato il ritorno di Jay e Silent Bob.

Sono stanco di fare Shakespeare tutto il tempo, quindi sarà bello tornare ad interpretare di nuovo Jay. Potrebbero essere trascorsi 25 anni da quando ho interpretato per la prima volta l'idiota bambinone del Jersey, ma questa volta sarà la migliore perché con l'età sono davvero cresciuto nel ruolo di idiota bambinone.

Fonte: Screenrant

Jay & Silent Bob Reboot: iniziata ufficialmente la pre-produzione

Kevin Smith ha confermato il via ufficiale alla pre-produzione del reboot di Jay & Silent Bob. Il regista ha condiviso un post sui social media il giorno di Capodanno rivelando che lui, Jason Mewes e Jordan Monsanto (la moglie di Mewes) hanno dato il via al processo di pre-produzione.

Ho trascorso il primo giorno del 2019 con un incontro pre-pre-produzione di Jay & Silent Bob Reboot presso il nostro ufficio We-Work! Jason Mewes ha scattato questa foto di me e Jordan Monsanto per segnare il momento e documentare che eravamo le uniche speranze di Hollywood a lavorare durante le vacanze.

Kevin Smith ha annunciato per la prima volta il Jay & Silent Bob Reboot nell'agosto del 2017, poi c'è stato l'attacco cardiaco quasi fatale subito da Smith all'inizio dello scorso anno. Da allora Smith ha recuperato completamente e ha perso oltre 22 chili. Jason Mewes ha detto che il suo personaggio di Jay insieme al Silent Bob di Smith saranno "più maturi" nel reboot.

Si ritiene che le riprese di "Jay & Silent Bob Reboot" inizieranno il prossimo mese a New Orleans. Non è noto il cast di supporto del reboot, ma sono confermati alcuni attori della serie tv The Flash tra cui Grant Gustin, Tom Cavanagh e Carlos Ramon, che avranno dei cameo.

Il "Jay & Silent Bob Reboot" è ancora nelle primissime fasi della produzione quindi al momento non ci sono indizi sulla trama. L'ultima volta che abbiamo visto Jay e Silent Bob sul grande schermo è stato in Clerks II (2006) mentre il loro primo film da protagonisti Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! risale al 2001.

Spent the first day of 2019 having a #JayAndSilentBobReboot pre-pre-production meeting at our holiday-roomy @WeWork office! @JayMewes took this pic of me and @JordanMonsanto to both mark the moment and to document that we were the only dopes in Hollywood working on the holiday. pic.twitter.com/xTNrpN6OF6 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 gennaio 2019

HAPPY NEW YEAR! May you accomplish all the things you dream of doing (unless you dream of hurting people)! 2018 was the year that almost killed me, but 2019 will be the year of the REBOOT! pic.twitter.com/IRlRcgmArY — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 1 gennaio 2019

Fonte: Screenrant