Jay & Silent Bob Reboot: iniziata ufficialmente la pre-produzione

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

Kevin Smith ha confermato lavori nuovamente in corso per l'atteso reboot di "Jay & Silent Bob".

Kevin Smith ha confermato il via ufficiale alla pre-produzione del reboot di Jay & Silent Bob. Il regista ha condiviso un post sui social media il giorno di Capodanno rivelando che lui, Jason Mewes e Jordan Monsanto (la moglie di Mewes) hanno dato il via al processo di pre-produzione.

Ho trascorso il primo giorno del 2019 con un incontro pre-pre-produzione di Jay & Silent Bob Reboot presso il nostro ufficio We-Work! Jason Mewes ha scattato questa foto di me e Jordan Monsanto per segnare il momento e documentare che eravamo le uniche speranze di Hollywood a lavorare durante le vacanze.

Kevin Smith ha annunciato per la prima volta il Jay & Silent Bob Reboot nell'agosto del 2017, poi c'è stato l'attacco cardiaco quasi fatale subito da Smith all'inizio dello scorso anno. Da allora Smith ha recuperato completamente e ha perso oltre 22 chili. Jason Mewes ha detto che il suo personaggio di Jay insieme al Silent Bob di Smith saranno "più maturi" nel reboot.

Si ritiene che le riprese di "Jay & Silent Bob Reboot" inizieranno il prossimo mese a New Orleans. Non è noto il cast di supporto del reboot, ma sono confermati alcuni attori della serie tv The Flash tra cui Grant Gustin, Tom Cavanagh e Carlos Ramon, che avranno dei cameo.

Il "Jay & Silent Bob Reboot" è ancora nelle primissime fasi della produzione quindi al momento non ci sono indizi sulla trama. L'ultima volta che abbiamo visto Jay e Silent Bob sul grande schermo è stato in Clerks II (2006) mentre il loro primo film da protagonisti Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! risale al 2001.

Spent the first day of 2019 having a #JayAndSilentBobReboot pre-pre-production meeting at our holiday-roomy @WeWork office! @JayMewes took this pic of me and @JordanMonsanto to both mark the moment and to document that we were the only dopes in Hollywood working on the holiday. pic.twitter.com/xTNrpN6OF6 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 gennaio 2019

HAPPY NEW YEAR! May you accomplish all the things you dream of doing (unless you dream of hurting people)! 2018 was the year that almost killed me, but 2019 will be the year of the REBOOT! pic.twitter.com/IRlRcgmArY — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 1 gennaio 2019

Fonte: Screenrant