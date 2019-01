The Drone: trailer e poster della comedy-horror dal regista di Zombeavers

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

The Drone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Jordan Rubin.

Disponibile un primo trailer di The Drone che ci propone nientemeno che un drone, di quelli che si possono comprare ormai ovunque, posseduto o meglio "infestato" da un serial-killer. Se la trama ha qualcosa di familiare è perché rievoca quella del classico anni '80 La bambola assassina con un maniaco omicida in grado di traferire la sua anima in un oggetto inanimato, in quel caso tramite magia nera e in questo caso si parla di digitalizzare e trasferire invece la propria coscienza convertendola in dati.

In "The Drone" un serial-killer è costretto a trasferire la sua coscienza in un drone, destinato al godimento dei consumatori, che poi vola via per terrorizzare un paio di sposini, Rachel (Alexandra Essoe) e Chris (John Brotherton). La coppia si trova quindi a lottare per fermare il pezzo di tecnologia omicida prima che uccida entrambi. Alal regia troviamo Jordan Rubin, che in precedenza ha diretto lo spassoso e ultra-demenziale Zombeavers. Rubin ha scritto la sceneggiatura con i fratelli Jon e Al Kaplan.

Da notare che il trailer rivela anche che Jordan Rubin è l'uomo dietro a Critters: A New Binge, una serie per il web di cui si parla da un po' e di cui si attendono aggiornamenti ufficiali da qualche tempo, ma ora questo trailer la conferma, quindi ottime notizie per i fan dei voraci "extraroditori" alieni.

"The Drone" avrà la sua anteprima mondiale il prossimo 28 gennaio allo Slamdance fastival che si tiene a Park City, nello Utah.

Fonte: Bloody Disgusting