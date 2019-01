Stasera in tv: "Din Don - Una parrocchia in due" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

Italia 1 stasera propone “Din Don – Una parrocchia in due”, commedia diretta da Claudio Norza, prodotta da Sushine Production e interpretata da Enzo Salvi e Maurizio Battista.

[Per guardare il trailer del film clicca sull'immagine in alto]





La trama

Donato (Enzo Salvi), un manager musicale cialtrone, per sfuggire alla malavita a cui, per colpa della sua inefficienza, ha fatto perdere molti soldi, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino (Maurizio Battista), vestito da prete, fingendo di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di Don Dino è sempre vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano, che invece ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato, inizialmente, sembra rappresentare il colpo finale per la chiesa di Don Dino, visto che non sa da dove cominciare a celebrare una santa messa e la sola idea di fare un’estrema unzione lo spaventa. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di Don Donato cominceranno ad attirare l’attenzione dei fedeli...





Curiosità sul film