Universal 2019, Cats e 1917 fiori all'occhiello tra animazione, horror e Fast & Furious

Di Federico Boni venerdì 4 gennaio 2019

Agenda fitta per la Universal del 2019, con Hobbs & Shaw ad ampliare l'universo Fast and Furious.

Disney 2019, nove film per riscrivere la Storia del Box Office Potenzialmente, un 2019 da 10 miliardi di dollari d'incasso per la Disney. Dietro Disney e Warner, rispettivamente prima e seconda al box office d'America, nel 2018 abbiato trovato la Universal, con 1,742.2 dollari incassati e una quota mercato del 15.3%. Netto il calo rispetto al 2015, quando la major guardava tutti dall'alto in basso con i suoi 2,444.9 dollari. E allora cosa fare in questo 2019 per riguadagnare posizioni?

Pronti, via e il 18 gennaio la Universal si gioca la carta Glass, atteso ritorno di M. Night Shyamalan due anni dopo i 278.5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Split. Anche in questo caso budget ridotto (20 milioni appena) e utili monster garantiti. Il 28 febbraio scoccherà l'ora di un altro sequel, Ancora auguri per la tua morte, a due anni dai 55.7 milioni incassati dal primo capitolo, seguito il 22 febbraio da Dragon Trainer 3, a ben 5 anni dai 621.5 dollari incassati dal capitolo 2. Warner Bros. 2019, i film in programma tra cinecomic, horror e titoli da Oscar La Warner guarda al 2019 cinematografico con un variegato e ricco programma.

Ancora horror low budget il 15 marzo grazie ad Us, ritorno di Jordan Peele dopo l'Oscar vinto e i 255.4 dollari incassati con Get Out, seguito il 12 aprile dalla commedia Little e il 31 maggio da uno sconosciuto progetto horror targato Jason Blum. Altri arriveranno il 18 ottobre e il 13 dicembre. Tutti e tre senza titolo, per ora. Il 17 maggio spazio al family A Dog's Journey, con Dennis Quaid e Josh Gad, mentre il 7 giugno torneranno gli animali animati di Pets 2, tre anni dopo i 875,457,937 dollari incassati dal primo capitolo.

Il 28 giugno uscirà la comedy senza titolo di Danny Boyle/Richard Curtis, mentre il 2 agosto arriverà il primo spin-off di Fast & Furious, Hobbs And Shaw. Ancora comedy il 16 agosto con Good Boys, interpretato da Jacob Tremblay, Molly Gordon e Millie Davis, seguito il 27 settembre dal cartoon Abominable e il 15 novembre da Last Christmas, romantic comedy di Paul Feig interpretata da Emilia Clarke, Emma Thompson e Henry Golding. Il 27 novembre scoccherà l'ora di Queen & Slim, scritto da Lena Waithe, mentre fine dicembre volerà in alto con l'attesissimo musical Cats, diretto da Tom Hooper e in sala dal 20, e con il war movie 1917 di Sam Mendes, al cinema dal 25. Due titoli fortissimi, è facilmente prevedibile, per gli Oscar del 2020.