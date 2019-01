Paramount 2019, Terminator, Ang Lee e Rocketman guidano la riscossa

Di Federico Boni sabato 5 gennaio 2019

Pet Sematary proverà a bissare il boom di IT, mentre T6 dovrà rilanciare la saga ideata da James Cameron.

Via alle danze l'8 febbraio con What Men Want di Adam Shankman, sorta di sequel/spin-off/remake di What Women Want, campione d'incassi del 2000 firmato Nancy Meyers. Il 22 febbraio spazio all'action thriller Rhythm Section, con Blake Lively, Jude Law e Sterling K. Brown, seguito il 15 marzo dal cartoon Wonder Park e il 5 aprile dal nuovo atteso adattamento di Pet Sematary, classico di Stephen King qui interpretato da John Lithgow e Jason Clarke.

11 ottobre a tinte horror grazie all'arrivo di ''Hai paura del buio?'', mentre il 1° novembre faranno il loro ritorno Arnold Schwarzenegger, James Cameron (di nuovo produttore) e Linda Hamilton con Terminator 6 di Tim Miller, ancora senza titolo. 7 giorni dopo ultimo film del 2019 con il live-action di Sonic The Hedgehog, diretto da Jeff Fowler.