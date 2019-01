Ricomincio da me: trailer italiano del film con Jennifer Lopez

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

Ricomincio da me: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica con Jennifer Lopez nei cinema italiani dal 24 gennaio 2019.

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Ricomincio da me (Second Act), la commedia romantica diretta da Peter Segal, scritta da Elaine Goldsmith-Thomas e Justin Zackham e in uscita nei cinema italiani il 24 gennaio.

Il film vede protagonista Jennifer Lopez nei panni di Maya, una 40enne incastrata in un lavoro in un grande magazzino che decide di prendere la sua vita nelle sue mani e fare domanda per il suo lavoro da sogno a Madison Avenue. Ma la sua richiesta ad un amico esperto di tecnologia di "taroccare" il suo curriculum si trasforma alla fine nella più grande bugia bianca della sua vita, mentre conquista il lavoro grazie ad una falsa laurea, una pagina di LinkedIn truccata e alcune foto con gli Obama ritoccate con Photshop. Ma incoraggiata dalla sua amica Joan (Leah Remini) e da un nuovo e sciccoso appartamento, Maya decide di cavalcare la bugia, anche se questo significa allontanare il suo bel fidanzato, interpretato da Milo Ventimiglia e rischiare il tutto per tutto.

Il cast del film è completato da Vanessa Hudgens, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma, Treat Williams, Larry Miller, Charlyne Yi, Dave Foley e Alan Aisenberg.

Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio...Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.