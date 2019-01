Se la strada potesse parlare: trailer italiano del film di Barry Jenkins

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lucky Red ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina del film Se la strada potesse parlare. Basato sul romanzo di James Baldwin, la storia segue gli amanti Fonny e Tish che devono correre contro il tempo per scagionare Fonny a seguito di una falsa accusa di stupro, con Tish che aspetta un bambino da lui.

"Se la strada potesse parlare" è il nuovo film di Barry Jenkins, già regista dell'acclamato Moonlight che l'anno scorso si è portato a casa 3 Premi Oscar: miglior film, miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) e migliore sceneggiatura non originale.

Il film è interpretato da Kiki Layne, Stephan James, Colman Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach, Dave Franco, Diego Luna, Pedro Pascal, Ed Skrein, Brian Tyree Henry e Regina King.

Nell'estate del 2013 sono partito per l'Europa per scrivere un adattamento del romanzo di James Baldwin Se la strada potesse parlare nella speranza di avere un giorno il privilegio e il permesso da parte della Baldwin Estate di realizzarne un lungometraggio cinematografico. Ogni decisione che ho preso per dare vita a questo progetto affonda le sue radici nella fedeltà al materiale originale, nella fedeltà alla visione di James Baldwin. Nel suo romanzo, i personaggi sono tratteggiati in un modo molto specifico, da Tish a Fonny fino alle persone a loro care e ai loro famigliari — Ernestine, gli Hunt e, naturalmente, i genitori di lei, Joseph e Sharon. Essendo la prima persona ad assumermi la responsabilità della trasposizione cinematografica di un romanzo di Baldwin nella sua lingua madre, il mio obiettivo è stato quello di raffigurare quei personaggi avvicinandomi il più possibile all'immaginario del loro autore.

Barry Jenkins - Regista