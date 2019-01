Forrest Gump: l'action figure di Tom Hanks

Di Pietro Ferraro venerdì 4 gennaio 2019

DJ-CUSTOM annuncia una nuova action-doll che ritrae Tom Hanks nei panni di Forrest Gump nella scena della panchina.

Edificante, commovente, divertente e con un Tom Hanks in forma smagliante, stiamo parlando di Forrest Gump, il classico anni '90 diretto dal regista Robert Zemeckis che firma un altro classico senza tempo dopo aver diretto negli anni '80 l'iconica trilogia di Ritorno al futuro.

"Forrest Gump" uscito nel 1994 e vincitore di 6 Premi Oscar, tra cui Miglior film, regista e attore protagonista, è basato sull'omonimo romanzo del 1986 di Winston Groom. Il film è interpretato da Tom Hanks nel ruolo di un adulto Forrest Gump con la storia che racconta diversi decenni nella vita di Forrest Gump, un semplice uomo dell'Alabama che viaggia in tutto il mondo e a volte incontra personaggi storici, influenza la cultura popolare e vive eventi storici di prima mano.

Tom Hanks non è un soggetto usuale nell'ambito delle action figures e per questo l'action-doll di DJ-CUSTOM che andiamo a proporvi, realizzata in scala 1:6 per 30 cm di altezza, risulta ancor più intrigante e davvero ben realizzata, senza contare la serie di accessori che l'accompagnano inclusa la panchina della fermata del bus su cui Forrest Gump è seduto mentre racconta la storia della sua vita.

Per quanto riguarda gli accessori, la figure include 8 Mani intercambiabili, Valigia, Scatola di cioccolatini, Dentifricio, Racchetta da ping pong, Giornale, Adesivi (x2), Libro "Curioso come George", Piuma, Panchina lunga, berretto rosso, Abito beige, Camicia scozzese, Pantaloni beige, Cintura, Calzini, Scarpe da ginnastica malandate.

Trovate l'action-doll di Forrest Gump QUI.