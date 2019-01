Stasera in tv: "Delitto sul lago" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 5 gennaio 2019

Rete 4 stasera propone Delitto sul lago (Meurtres sur le lac Léman), poliziesco televisivo del 2016 diretto da Jean-Marc Rudnicki e interpretato da Corinne Touzet, Jean-Yves Berteloot e Marc Robert.

Cast e personaggi

Corinne Touzet: Sandrine Zermatten

Jean-Yves Berteloot: Louis Jolly

Marc Robert: Jean-Pierre / Jean-Michel Mangin

Marc Samuel: Olivier Finet

Karine Texier: Clara Dumont

Stéphan Wojtowicz: Antoine Duvivie





La trama

Evian, sulle rive del lago Lemàno. Tre giorni prima dell'inizio del locale festival dei Flottins, un uomo d'affari svizzero viene trovato annegato. Il suo corpo è stato zavorrato ad una scultura che ritrae un essere fantastico e le cui statue simboleggiano il festival. Anche se la leggenda locale narra che questi Flottins hanno in passato salvato alcuni abitanti di Evian che stavano affogando, l'assassino usa invece questa tradizione folkloristica per uccidere. Le origini della vittima costringono il poliziotto francese Louis Jolly (Jean-Yves Berteloot) a condurre le indagini e a collaborare con Sandrine Zermatten (Corinne Touzet), una poliziotta svizzera. I due intraprendono una corsa contro il tempo per identificare il killer, mentre Louis capisce gradualmente che la presenza di Sandrine al suo fianco non è solo una semplice casualità.





