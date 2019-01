Stasera in tv: "Prima che la notte" su Rai 3

[Per guardare il trailer del film clicca sull'immagine in alto]

Fabrizio Gifuni: Giuseppe Fava

Selene Caramazza: Giusi

Aurora Quattrocchi: mamma di Pippo

Lorenza Indovina: Lina

Carlo Calderone: Miki

Beniamino Marcone: Rosario

Dario Aita: Claudio Fava

Marco Iannitello: Marco

Davide Giordano: Saro

Gaetano Aronica: Lo Certo

Manuela Ventura: Cettina

David Coco: cav. Graci

Federico Brugnone: Riccardo

Fabrizio Ferracane: Gaetano

Barbara Giordano: Elena Fava

Simone Corbisiero: Antonio

Roberta Rigano: Elena Brancati

Nel 1980, Pippo Fava decide di tornare a Catania per fondare un giornale, dopo aver conseguito importanti successi nel cinema, in tv, alla radio e in teatro. Intorno a questa impresa crea una vera e propria scuola di giornalismo, improntata sulla più assoluta libertà d'opinione, senza autocensure, in particolare nei confronti della mafia. Questa impostazione lo porta molto presto allo scontro con l'imprenditoria locale e la mafia a essa collegata.

La libertà di stampa e d’opinione era una vera e propria missione per Pippo Fava. Per lui il giornalista doveva essere libero da condizionamenti politici ed economici e non doveva fare sconti a nessun potere. Per conseguire questo scopo Fava fondò un giornale straordinario, I siciliani, che resterà nella storia del giornalismo italiano come un punto luminoso e innovativo sia per l’impostazione che per la grafica. I suoi allievi (i carusi) hanno appreso da lui il rigore dell’inchiesta, il lavoro sulla qualità della scrittura e l’esercizio della capacità critica in ogni circostanza. In un’epoca nella quale il giornalismo è sottoposto a pressioni gigantesche, legate anche alla ipertrofica crescita dei social media che tendono a strappare lo scettro della “notizia” al giornalismo, la vicenda di Fava e dei suoi carusi indica una strada ancora oggi percorribile, in grado di disegnare una prospettiva e un futuro, improntato al principio irrinunciabile della libertà di stampa e d’opinione. Cose di cui oggi più che mai abbiamo bisogno.

Daniele Vicari - Regista