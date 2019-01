Aquaman maggior incasso worldwide dell'Universo DC Comics

Di Federico Boni sabato 5 gennaio 2019

Con 888 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Aquaman ha battuto Batman v Superman: Dawn of Justice.

Aquaman, recensione: la salvezza non viene dal mare Dopo Batman, Superman e Wonder Woman tocca a un altro personaggio della Justice League. Leggete la nostra recensione di Aquaman Meglio di Wonder Woman, del nuovo Batman, del Joker e di Superman. Aquaman di James Wan ha presto fatto la Storia dell'Universo DC Comics, conquistando lo scettro degli incassi worldwide.

Ad oggi la pellicola ha incassato 887.6 milioni di dollari, ovvero 14 in più rispetto agli 873.6 di Batman v Superman: Dawn of Justice. Superati anche gli 822 di Wonder Woman, i 746.8 di Suicide Squad, i 668 di Man of Steel e i 657.9 del deludente Justice League.

Quasi il 75% degli incassi di Aquaman sono arrivati dall'estero, con il boom cinese che ha fruttato ben 279 milioni di dollari, ovvero il 2° maggiore incasso di un cinecomic nel Paese dietro Avengers: Infinity War. Negli States, dove è uscito da 15 giorni, il film è invece lontano dai 412,563,408 dollari di Wonder Woman, avendo incassato 238,320,880 dollari, ma al termine del weekend potrebbe superare i 291,045,518 dollari di Man of Steel e avvicinarsi ai 325,100,054 dollari di Suicide Squad e ai 330,360,194 dollari di Batman v Superman: Dawn of Justice.

Aquaman sta andando molto bene anche in Italia, con 4 milioni di euro incassati in 4 giorni. Il muro del miliardo, mai abbattuto da un film del DC Extended Universe, potrebbe cadere, ridando fiato ad una Warner apparsa non poco affaticata dopo lo scivolone Justice League. In attesa di Shazam, in sala dal 5 aprile.

Incassi Worldwide DC Comics Universe TOP 6

Aquaman - $887.6

Batman v Superman: Dawn of Justice - $873.6

Wonder Woman - $821.8

Suicide Squad - $746.8

Man of Steel - $668.0

Justice League - $657.9