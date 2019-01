Stasera in tv: "La soffiatrice di vetro" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 6 gennaio 2019

Rai 3 stasera propone "La soffiatrice di vetro", film drammatico del 2016 diretto da Christiane Balthasar e interpretato da Luise Heyer, Maria Ehrichy, Franz Dinda e Dirk Borchardt.





Cast e personaggi

Luise Heyer: Johanna Steinmann

Maria Ehrich: Marie Steinmann

Franz Dinda: Thomas Heimer

Dirk Borchardt: Friedhelm Strobel

Robert Gwisdek: Peter Maienbaum

Max Hopp: Wilhelm Heimer

Ute Willing: Witwe Grün

Johanna Bittenbinder: Marianne Bohn

Marc Barthel: Steven Miles

Karel Hermánek: Max

Jakub Chromecek: Sebastian Heimer

Adam Richard Grimm: Juri





La trama

Marie e Johanna Steinmann, dopo la morte del padre, sono costrette ad andare a lavorare presso il mastro vetraio Heimer, uomo burbero e taccagno, ma mentre Marie si trova bene nel laboratorio di Heimer, Johanna ha con lui una brutta discussione e decide di andare a chiedere lavoro a Strobel, un negoziante che si trova in città. Le due ragazze incontreranno molte difficoltà, ma Marie farà di tutto per portare avanti il suo sogno: riaprire il laboratorio di mastro vetraio del defunto padre. Lavorando di nascosto, all’insaputa di tutto il paese perché soffiare il vetro era concesso solo agli uomini, la giovane donna creerà delle nuove splendide decorazioni: le palline per l’albero di natale.





Curiosità