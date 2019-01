Box Office Usa, insuperabile Aquaman vicinissimo al milardo worldwide

Di Federico Boni domenica 6 gennaio 2019

Escape Room all'inseguimento di Aquaman negli States.

Ancora primo, con altri 30.7 milioni incassati e un totale arrivato ai 259,720,880 dollari (940.7 in tutto il mondo, cadrà il muro del miliardo). Aquaman continua a dominare il box office statunitense, con Mary Poppins Returns distante in terza posizione. 138,729,305 dollari in cassa per il live-action Disney (257.9 worldwide, ne è costati 130), preceduto dai 18 del debuttante nonché sorprendente Escape Room, che ne è costati solo 9. Buona tenuta e 133 milioni in tasca per Spider-Man: Into the Spider-Verse (243.6 in tutto il mondo), che ne è costati 90, con Bumblebee arrivato ad un passo dal traguardo minimo dei 100 milioni (97, per la precisione, 205.4 worldwide) e The Mule di Clint Eastwood a quota 81, dopo esserne costati 50.

Vice, pluri-candidato ai Golden Globe, ha raggiunto i 29.7 milioni, con Ralph Spacca Internet a quota 187 milioni (404.8 in tutto il mondo) e Second Act ad un niente dai 33 milioni. Sbertucciato dalla critica, Holmes and Watson è arrivato ai 28 milioni dopo esserne costati 42, mentre dopo 10 settimane Bohemian Rhapsody ha abbandonato la Top10 con 193 milioni (717.2 worldwide dopo esserne costati 52). Straordinario. Salito a 335 sale, If Beale Street Could Talk ha raggiunto i 4 milioni e mezzo, mentre La Favorita, ancora al di sotto delle 800 copie in tutti gli Stati Uniti d'America, sfiora i 20 milioni. Ampliato a 6 sale appena, Destroyer con una Nicole Kidman irriconoscibile ha invece raggiunto i 259,799 dollari. Flop confermati per Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis, che saluta tutti con appena 10 milioni dopo esserne costati 40, Macchine Mortali, costato 100 milioni e arrivato ai 15 negli Usa (69 in tutto il mondo) e Robin Hood, costato 100 milini, arrivato ai 30 negli Usa e ai 73 milioni worldwide.

Weekend a tre il prossimo grazie alle uscite di A Dog's Way Home, Replicas con Keanu Reeves, e The Upside, remake di Quasi Amici targato Neil Burger. On the Basis of Sex con Felicity Jones verrà invece ampliato a 2000 sale.