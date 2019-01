Famous Cars, il video di Walmart che sta macinando visualizzazioni su YouTube

Di Antonio Maria Abate martedì 8 gennaio 2019

Walmart prende in prestito un segmento della cultura pop per reclamizzare uno dei suoi ultimi servizi e il risultato funziona

Segnalazione un po' atipica ma non per questo fuori tema. Cliccando sull'immagine che trovate in apertura qui sopra avrete infatti accesso all'ultima trovata della famosa catena di negozi americana Walmart. Si tratta di uno spot incentrato su alcune delle automobili più celebri nella storia "recente" (d'obbligo le virgolette) di cinema e televisione.

Ovviamente si è subito imposto il toto-macchine, ossia la menzione di tutte le citazioni, giochino a dire il vero tutt'altro che complesso nel caso specifico. Dalla Batmobile dei film di Nolan alla Ecto-1 di Ghostbusters, passando per l'ovvia DeLorean, fino a KITT di Supercar. Il tutto, sulle immancabili note di Cars, di Gary Numan.

Quantunque a noi non-americani interessi relativamente, la réclame in questione è volta a pubblicizzare il servizio di ordinazione online e ritiro in filiale della merce. Messaggio piuttosto chiaro, sebbene i meriti di questa simpatica trovata vadano al di là del servizio/prodotto, scaldando la folta platea di aficionados, che infatti hanno risposto e stanno rispondendo alla grande (al momento in cui scrivo il video su YouTube è lì lì per staccare il biglietto dei nove milioni di visualizzazioni. Quando rileggeremo questa notizia fra qualche mese sorrideremo a tal proposito).