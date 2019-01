Schindler's List torna al cinema: trailer italiano del 25° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 8 gennaio 2019

Per il 25° anniversario della sua uscita nelle sale il capolavoro "Schindler's List" di Steven Spielberg torna al cinema dal 24 al 27 gennaio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il capolavoro Schindler's List di Steven Spielberg è stato rimasterizzato in 4K in occasione del venticinquesimo anniversario del film. Universal Pictures riporterà questa versione rimasterizzata nelle sale italiane dal 24 al 27 gennaio.

Il trailer mette in luce non solo il risultato cinematografico di "Schindler's List", ma anche l'importanza culturale "senza tempo" di questo classico. Steven Spielberg parla del ritorno in sala del film che lo ha definitivamente consacrato tra i più grandi registi di sempre.

È difficile credere che siano passati 25 anni da quando Schindler's List è arrivato per la prima volta nelle sale. Le storie vere della grandezza e della tragedia dell'Olocausto sono quelle che non devono mai essere dimenticate, e le lezioni del film sull'importanza critica di contrastare l'odio continuano a risuonare tutt'oggi. Oggi mi rallegro del fatto che il pubblico sarà in grado di vivere nuovamente il viaggio sul grande schermo.

"Schindler's List" ha conquistato 7 premi Oscar, tra cui miglior film e regia, ed è stato anche un grande successo al botteghino incassando 321 milioni di dollari in tutto il mondo.