Venom, Kelly Marcel scrive il sequel

Di Federico Boni martedì 8 gennaio 2019

Il sequel di Venom prende forma.

Straordinario successo di pubblico, con 855,561,876 dollari incassati in tutto il mondo, Venom corre spedito verso l'inevitabile sequel.

In casa Sony hanno subito fatto partire i piani produttivi per Venom 2, con Kelly Marcel chiamata a scriverne la sceneggiatura. Parola dell'Hollywood Reporter. La Mercel ha co-sceneggiato anche il primo capitolo, oltre ad aver messo mano a Cinquanta sfumature di grigio. Tra i suoi credit futuri spicca anche il live-action Disney di Crudelia.

Stroncato dalla critica, Venom è comunque riuscito a sbancare i botteghini, con Tom Hardy mattatore al fianco di Michelle Williams e Woody Harrelson, pronto a tornare anche nel sequel nei panni di Carnage, arcinemico dell'anti-eroe di Spider-Man.

Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal produrranno il sequel, con Ruben Fleischer teoricamente confermato in cabina di regia. Con Venom la Sony ha ampliato il proprio Universo Uomo Ragno, in attesa di Morbius, live-action con Jared Leto, e in attesa del più che papabile Oscar animato per Spider-Man: Into the Spider-Verse, già in trionfo ai Golden Globe.