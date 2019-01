La vita in un attimo: trailer italiano del film con Oscar Isaac e Olivia Wilde

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 gennaio 2019

La vita in un attimo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Dan Fogelman nei cinema italiani dal 21 febbraio 2019.

Il 21 febbraio arriva nelle sale italiane La vita in un attimo (Life Itself), il dramma scritto e diretto da Dan Fogelman.

Il film interpretato da Oscar Isaac, Olivia Wilde e un nutrito cast corale racconta una storia d’amore al centro di una trama che coinvolgerà più generazioni, decenni e continenti, tutti elementi collegati ad un singolo evento.

La trama ufficiale:





Quando una giovane coppia di New York passa dal romanticismo universitario al matrimonio e alla nascita del loro primo figlio, le inaspettate svolte del loro viaggio creano risonanze che echeggiano sui continenti e attraverso le vite nella vita stessa. Il regista e sceneggiatore Dan Fogelman ("This Is Us") esamina i pericoli e i vantaggi della vita quotidiana in una saga multigenerazionale con un ensemble internazionale tra cui Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Olivia Cooke, Sergio Peris- Mencheta, Laia Costa, Alex Monner e Mandy Patinkin. Ambientato a New York e Carmona, in Spagna, "La vita in un attimo" celebra la condizione umana e tutte le sue complicazioni con umorismo, intensità e amore.

I primi lungometraggi di Dan Fogelman erano dedicati alla scrittura di film per famiglie come Bolt, Rapunzel e Cars 2, ma il suo lavoro più apprezzato è stato la commedia romantica del 2011 Crazy, Stupid, Love. Successivamente ha creato due serie tv di successo: Vicini del terzo tipo e Galavant. "La vita in un attimo" segna il suo ritorno sul grande schermo dopo aver diretto Al Pacino nel biografico La canzone della vita - Danny Collins (2015). Fogelman con "La vita in un attimo" torna allo stile narrativo di un'altra sua serie tv molto amata, This Is Us, dramma familiare narrato su due archi temporali e interpretato da un cast corale che ha incollato milioni di americani alla tv.