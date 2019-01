Bafta 2019, le nomination - domina La Favorita, c'è Dogman di Matteo Garrone

Di Federico Boni mercoledì 9 gennaio 2019

Matteo Garrone in corsa con Dogman, nominato tra i miglior film stranieri ai Bafta 2019.

A 10 giorni dalle nomination Academy, i Bafta, Oscar del cinema inglese, hanno annunciato le candidature della 72esima edizione, la cui premiazione diverrà realtà il 10 febbraio prossimo, presso la Royal Albert Hall.

A dominare il listone di nominati The Favourite di Yorgos Lanthimos, con 12 candidature, comprese quelle come miglior film, regia, attrici protagoniste e non e sceneggiatura. Bohemian Rhapsody, First Man, Roma e A Star Is Born seguono a quota 7 candidature. Da segnalare come Bradley Cooper sia riuscito a rastrellare due candidature, come miglior regista e miglior attore, dove troviamo anche Viggo Mortensen, inspiegabilmente snobbato ai Golden Globe. Conferma tra le attrici, invece, per Lady Gaga, preferita alla straordinaria Rosamund Pike di A Private War.

A completare il quadro dei 'migliori film' troviamo BlackKlansman di Spike Lee e Green Book, vincitore ai Golden Globe, mentre tra i registi spicca Paweł Pawlikowski con Cold War, candidato anche per la sceneggiatura, la fotografia e come miglior film straniero. In quest'ultima categoria ha finalmente trovato spazio anche Dogman di Matteo Garrone, purtroppo escluso dalla shortlist degli Oscar.

Bafta 2019 le nomination

The Favourite - Yorgos Lanthimos

BlackKlansman - Spike Lee

Green Book - Peter Farrelly

Roma - Alfonso Cuarón

A Star Is Born - Bradley Cooper

Miglior regista

BlackkKlansman - Spike Lee

Cold War - Paweł Pawlikowski

The Favourite - Yorgos Lanthimos

Roma - Alfonso Cuarón

A Star Is Born - Bradley Cooper

Miglior attrice

GLENN CLOSE - The Wife

LADY GAGA - A Star Is Born

MELISSA McCARTHY - Can You Ever Forgive Me?

OLIVIA COLMAN The Favourite

VIOLA DAVIS - Widows

Miglior attore

BRADLEY COOPER - A Star Is Born

CHRISTIAN BALE - Vice

RAMI MALEK - Bohemian Rhapsody

STEVE COOGAN - Stan & Ollie

VIGGO MORTENSEN - Green Book

Miglior attrice non protagonista

AMY ADAMS - Vice

CLAIRE FOY - First Man

EMMA STONE - The Favourite

MARGOT ROBBIE - Mary Queen of Scots

RACHEL WEISZ - The Favourite

Miglior attore non protagonista

ADAM DRIVER - BlacKkKlansman

MAHERSHALA ALI - Green Book

RICHARD E. GRANT - Can You Ever Forgive Me?

SAM ROCKWELL - Vice

TIMOTHÉE CHALAMET - Beautiful Boy

Miglior film inglese

BEAST

BOHEMIAN RHAPSODY

THE FAVOURITE

McQUEEN

STAN & OLLIE

YOU WERE NEVER REALLY HERE

Miglior doc

FREE SOLO

McQUEEN

RBG

THEY SHALL NOT GROW OLD

THREE IDENTICAL STRANGERS

Miglior sceneggiatura

COLD WAR - Janusz Głowacki, Paweł Pawlikowski

THE FAVOURITE - Deborah Davis, Tony McNamara

GREEN BOOK - Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

ROMA - Alfonso Cuarón

VICE - Adam McKay

Miglior sceneggiatura non originale

BlacKkKlansman - Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

CAN YOU EVER FORGIVE ME? - Nicole Holofcener, Jeff Whitty

FIRST MAN - Josh Singer

IF BEALE STREET COULD TALK - Barry Jenkins

A STAR IS BORN - Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth

Miglior film straniero

CAPERNAUM - Nadine Labaki, Khaled Mouzanar

COLD WAR - Paweł Pawlikowski, Tanya Seghatchian, Ewa Puszczyńska

DOGMAN - Matteo Garrone

ROMA - Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

SHOPLIFTERS - Hirokazu Kore-eda, Kaoru Matsuzaki

Miglior fotografia

BOHEMIAN RHAPSODY

COLD WAR

THE FAVOURITE

FIRST MAN

ROMA

Miglior trucco e parrucco

BOHEMIAN RHAPSODY

THE FAVOURITE

MARY QUEEN OF SCOTS

STAN & OLLIE Mark

VICE

Migliori costumi

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

BOHEMIAN RHAPSODY

THE FAVOURITE

MARY POPPINS RETURNS

MARY QUEEN OF SCOTS

Miglior montaggio

BOHEMIAN RHAPSODY

THE FAVOURITE

FIRST MAN

ROMA

VICE

Miglior scenografia

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD

THE FAVOURITE

FIRST MAN

MARY POPPINS RETURNS

ROMA

Migliori effetti speciali

AVENGERS: INFINITY WAR

BLACK PANTHER

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD

FIRST MAN

READY PLAYER ONE

Miglior colonna sonora

BLACKkKLANSMAN

IF BEALE STREET

ISLE OF DOGS

MARY POPPINS

A STAR IS BORN

Miglior suono

BOHEMIAN RHAPSODY

FIRST MAN

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT

A QUIET PLACE

A STAR IS BORN



Miglior esordio britannico da regista, sceneggiatore o produttore

APOSTASY - Daniel Kokotajlo (Writer/Director)

BEAST - Michael Pearce (Writer/Director), Lauren Dark (Producer)

A CAMBODIAN SPRING - Chris Kelly (Writer/Director/Producer)

PILI - Leanne Welham (Writer/Director), Sophie Harman (Producer)

RAY & LIZ Richard Billingham (Writer/Director), Jacqui Davies (Producer)

Miglior star emergente

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright