Berlino 2019, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi in Concorso

Di Federico Boni giovedì 10 gennaio 2019

La paranza dei bambini rappresenterà l'Italia al Festival di Berlino 2019.

Berlino 2019, Juliette Binoche presidente di giuria Juliette Binoche torna al Festival di Berlino ma in qualità di presidente di giuria. Tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi, già regista di “Fiore” e “Alì ha gli occhi azzurri”, sarà in concorso al Festival di Berlino 2019, che si terrà dal 7 al 17 febbraio.

Girato a Napoli la scorsa estate, il film vede nel cast principale giovani ragazzi dei quartieri della città che non hanno mai recitato prima: Francesco Di Napoli (Nicola), Artem Tkachuk (Tyson), Alfredo Turitto (Biscottino), Ciro Vecchione (O’Russ), Ciro Pellecchia (Lollipop) e Mattia Piano Del Balzo (Briatò).

L’Amministratore Delegato di Vision, Nicola Maccanico, ha commentato: “Rappresentare l’Italia in concorso a Berlino è un altro passo di crescita importante per Vision. E siamo orgogliosi di farlo con un film contemporaneo ed emozionante, capace di interpretare con realismo una deriva del nostro tempo. Grazie a Roberto Saviano, Carlo degli Esposti, Nicola Serra e Claudio Giovannesi l’arte italiana mostrerà tutto il suo grande potenziale”.

