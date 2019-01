Creepshow: le action figures "Retro" dell'antologia horror di George Romero

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 gennaio 2019

Per i fan dell'antologia horror "Creepshow" disponibili le action figures vintage di Monstarz.

Per i fan di lunga data del genere horror, il Creepshow diretto da George Romero e scritto da Stephen King rappresenta un titolo fondamentale, un'antologia horror girata come una vera e propria dichiarazione d'amore ai fumetti horror pubblicati negli anni '50 dalla EC Comics, vedi Tales from the Crypt, Vault of Horror e Haunt of Fear, che tante polemiche e atti censori scatenarono all'epoca.

Romero crea un vero e proprio "comic in motion" ricorrendo ad un fotografia satura con scelte cromatiche volutamente iperrealistiche, ricorrendo a vari escamotage visivi e sonori capaci di evocare nello spettatore la sensazione provata nel leggere un albo a fumetti, vedi l’effetto "pagina voltata" e lo schermo suddiviso in vignette, con annessi i tipici suoni onomatopeici che caratterizzano i dialoghi delle strisce a fumetti.

Nell’incipit ci sarà una sorta di raccapricciante cicerone, lo zio Creepy, che farà da introduzione/collegamento tra i vari episodi insieme ad una mini-storia che si snoderà tra un episodio e l’altro, e che vedrà un vendicativo ragazzino punire il padre reo di avergli proibito di leggere i suoi raccapriccianti fumetti preferiti.

La pellicola è suddivisa in cinque episodi. "La Festa del Papà", un facoltoso genitore da incubo tornerà in versione zombificata per festeggiare con i suoi parenti e la figlia una sanguinolenta Festa del papà; "La morte solitaria di Jordy Verrill", un contadino interpretato da Stephen King viene a contatto con una sostanza aliena fuoriuscita da un meteorite che avrà effetti collaterali orripilanti; "Alta Marea" un marito tradito interpretato dal Leslie Nielsen di Una pallottola spuntata organizza una crudele vendetta che gli si ritorcerà contro; "La Cassa", in una vecchia cassa dimenticata in un sottoscala di un college da oltre un secolo viene trovata una mostruosa e letale creatura; "Strisciano su di te", un crudele magnate versione Scrooge e con una fobia per sporcizia e scarafaggi pagherà le sue malefatte sprofondando in un "brulicante" incubo ad occhi aperti.

Ora per la gioia dei fan più sfegatati di "Creepshow" e per i collezionisti di action figures horror sono disponibili tre nuove figures realizzate da Monstarz che rievocano tre degli episodi della classica antologia.

La prima figure ritrae il papà zombie risorto dalla tomba dell'episodio "La festa del papà" che presenta come accessori la testa della figlia Bedelia versione torta con tanto di candeline accese ("Dov'è la mia torta, Bedelia? Voglio la mia torta!").

La seconda figure è quella della mostruosa creatura che abita il sottoscala di un college nell'episodio "La cassa". La figure è munita di cassa in legno dai rimarchevoli dettagli (catene e lucchetti inclusi) che si apre e chiude per ospitare la figure.

La terza figure è un set che include la coppia di amanti zombie Harry Wentworth e Becky Vickers, entrambi annegati e risorti dall'oceano in cerca di vendetta sul marito tradito e omicida interpretato da Leslie Nielsen nell'episodio "Alta marea".

Tutte le figures sono articolate in 9 punti e alte dai 9 ai 10 centimetri, a seconda del soggetto ritratto. Trovate le figures diponibili sul sito AmokTime.