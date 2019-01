Bafta 2019, snobbati e numeri: record storici per Bradley Cooper e Alfonso Cuaron

Di Federico Boni mercoledì 9 gennaio 2019

Black Panther completamente snobbato ai BAFTA 2019.

Bafta 2019, le nomination - domina La Favorita, c'è Dogman di Matteo Garrone Annunciate le nominagion ai BAFTA 2019, Oscar del cinema inglese. Se The Favourite ha dominato le candidature ai BAFTA 2019, con 12 nomination in cassaforte, è stato Bradley Cooper a riscrivere la Storia degli Oscar inglesi.

A Star Is Born ha infatti ottenuto sette nomination, cinque delle quali tutte firmate Cooper: miglior film (è tra i produttori), regista, attore protagonista, sceneggiatura non originale e musiche originali (è tra gli autori dei brani).

In 72 anni di Storia, come rivelato all'Hollywood Reporter dalla direttrice Emma Baehr, non era mai accaduto nulla di simile: "Bradley Cooper è il primo attore di sempre ad essere stato nominato come produttore, regista, sceneggiatore, attore e compositore".

Bradley, all'esordio registico con A Star is Born, ha spodestato dal trono George Clooney, che nel 2005 aveva ricevuto quattro nomination ai BAFTA come miglior regista, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura per Good Night e Good Luck, e come miglior attore non protagonista per Syriana.

Ma non è finita qui, la 'festa' dei record in casa Bafta, perché Alfonso Cuaron ha addirittura fatto meglio di Cooper, avendo collezionato sei candidature personali grazie a Roma: miglior film (in quanto produttore), film straniero, regista, fotografia (insieme a Galo Olivares), montaggio (insieme a Adam Gough) e sceneggiatura originale. Spike Lee, invece, ha finalmente abbracciato la sua prima nomination grazie a BlackKklansman.

Tra i grandi snobbati spicca Steve McQueen, per la prima volta escluso dalla corsa a 'miglior film' con Widows, così come Early Man (mai Nick Park era stato dimenticato) e Black Panther.