E' morto Paolo Paoloni, il Megadirettore della saga di Fantozzi

Di Pietro Ferraro giovedì 10 gennaio 2019

E' morto all'età di 89 anni l'attore Paolo Paoloni noto al grande pubblico per il ruol del Megadirettore Galattico dei film di "Fantozzi".

E' scomparso a 89 anni l'attore Paolo Paoloni, volto noto del cinema di genere italiano, in particolare Paoloni era noto per aver interpretato il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam ovvero il Megadirettore Galattico nella saga di Fantozzi.

Paolo Paoloni classe 1929 debutta nel cinema diretto da Luciano Salce che lo vuole in La pecora nera (1968), e l'anno dopo ancora in Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue dove recita al fianco di Alberto Sordi.

Nel 1971 recita al fianco di Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman in In nome del popolo italiano di Dino Risi, nel 1975 arriva il ruolo di una vita in Fantozzi, Paoloni torna a lavorare con Luciano Salce che gli affida il ruolo del Megadirettore Galattico, ruolo che riprenderà in Il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi in paradiso, Fantozzi - Il ritorno e per un'ultima volta in Fantozzi 2000 - La clonazione. Paoloni e Salce lavoreranno ancora insieme nelle commedie Dove vai in vacanza? (1978), Rag. Arturo De Fanti, bancario precario (1979) e Vieni avanti cretino (1982).

Altri ruoli di Paoloni lo vedono ancora al fianco di Paolo Villaggio in Dottor Jekyll e gentile signora (1979) e di Alberto Sordi in Un borghese piccolo piccolo (1977) e Il Marchese del Grillo (1981). Inoltre Paoloni viene diretto da Federico Fellini in E la nave va (1983), da Carlo Verdone in Stasera a casa di Alice (1990) e da Mario Monicelli in Panni sporchi (1999). I crediti di Paoloni includono anche un paio di "cinepanettoni", Vacanze di Natale '90 e Vacanze di Natale '91.

La filmografia di Paoloni però non si limita solo alla commedia, l'attore ha recitato in alcuni cult horror, Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, Inferno di Dario Argento e Voci dal profondo di Lucio Fulci, e in un paio di produzioni internazionali, l'action Double Team - Gioco di squadra e il thriller Il gioco di Ripley.

Le ultime interpretazioni di Paoloni lo hanno visto diretto da Alessandro Siani in Si accettano miracoli (2015) e da Carlo Verdone in Benedetta follia (2018), sua ultima interpretazione.

Era il Mega Direttore Galattico in persona, colui che nessun impiegato al mondo era mai riuscito soltanto a vedere. Correva anzi voce che non esistesse neppure che non fosse un uomo, ma solo un'entità astratta.

Paolo Paoloni non si è mai sentito "prigioniero" dell'intimidatorio personaggio del Megadirettore Galattico ha sempre apprezzato il fatto che la gente lo riconoscesse per strada, ma l'attore ha sempre tenuto a ricordare la sua lunga carriera in teatro e i tanti altri film interpretati, anche se per il grande pubblico lui resterà sempre quell'entità suprema a capo della Megaditta che così tanto timore reverenziale ispirava nel ragionier Ugo "Fantocci".



Filmografia

La pecora nera, regia di Luciano Salce (1968)

Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, regia di Luciano Salce (1969)

La ragazza del prete, regia di Domenico Paolella (1970)

In nome del popolo italiano, regia di Dino Risi (1971)

L'erotomane, regia di Marco Vicario (1974)

Bianchi cavalli d'agosto, regia di Raimondo Del Balzo (1975)

Fantozzi, regia di Luciano Salce (1975)

Il secondo tragico Fantozzi, regia di Luciano Salce (1976)

Tutti possono arricchire tranne i poveri, regia di Mauro Severino (1976)

L'altra metà del cielo, regia di Franco Rossi (1977)

Un borghese piccolo piccolo, regia di Mario Monicelli (1977)

Dove vai in vacanza?, regia di Luciano Salce (1978)

Dottor Jekyll e gentile signora, regia di Steno (1979)

Rag. Arturo De Fanti, bancario precario, regia di Luciano Salce (1979)

Cannibal Holocaust, regia di Ruggero Deodato (1979)

Tesoro mio, regia di Giulio Paradisi (1979)

Inferno, regia di Dario Argento (1980)

Il Marchese del Grillo, regia di Mario Monicelli (1981)

Vieni avanti cretino, regia di Luciano Salce (1982)

E la nave va, regia di Federico Fellini (1983)

Il mistero del panino assassino, regia di Giancarlo Soldi (1987)

Stradivari, regia di Giacomo Battiato (1989)

Io, Peter Pan, regia di Enzo De Caro (1989)

Faccione, regia di Christian De Sica (1990)

L'avaro, regia di Tonino Cervi (1990)

Stasera a casa di Alice, regia di Carlo Verdone (1990)

Vacanze di Natale '90, regia di Enrico Oldoini (1990)

La puttana del re, regia di Axel Corti (1990)

Vacanze di Natale '91, regia di Enrico Oldoini (1991)

Fantozzi in paradiso, regia di Neri Parenti (1993)

Voci dal profondo, regia di Lucio Fulci (1994)

Chicken Park, regia di Jerry Calà (1994)

Fantozzi - Il ritorno, regia di Neri Parenti (1996)

Double Team - Gioco di squadra, regia di Tsui Hark (1997)

Panni sporchi, regia di Mario Monicelli (1999)

Fantozzi 2000 - La clonazione, regia di Domenico Saverni (1999)

L'inverno, regia di Nina Di Majo (2002)

Il nostro matrimonio è in crisi, regia di Antonio Albanese (2002)

Il gioco di Ripley, regia di Liliana Cavani (2002)

Fairytale, regia di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia (2012)

Si accettano miracoli, regia di Alessandro Siani (2015)

La voce di Fantozzi, regia di Mario Sesti (2017)

Benedetta follia, regia di Carlo Verdone (2018)

Fonte: TGCOM24