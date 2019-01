Stasera in tv: "Lettere da Berlino" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 10 gennaio 2019

Rai 3 stasera propone Lettere da Berlino (Alone in Berlin), film drammatico del 2016 diretto da Vincent Pérez e interpretato da Emma Thompson, Brendan Gleeson e Daniel Brühl.

Cast e personaggi

Emma Thompson: Anna Quangel

Brendan Gleeson: Otto Quangel

Daniel Brühl: Ispettore Escherich

Uwe Preuss: Persicke

Lars Rudolph: Enno Kluge

Katrin Pollitt: Eva Kluge

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Anna Quangel

Rodolfo Bianchi: Otto Quangel

Francesco Pezzulli: Ispettore Escherich





Trama e recensione

Berlino 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia appartenente alla classe operaia che vive in un appartamento malmesso e che, come tutti, cerca di stare alla larga dai guai durante la dominazione nazista. Quando il loro unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e Anna a compiere uno straordinario atto di resistenza e rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio concreto di essere scoperti e giustiziati. Presto la loro campagna antinazista richiama l'attenzione dell'ispettore della Gestapo Escherich e inizia una spietata caccia all’uomo. Nella loro ribellione silenziosa ma decisa, i Quangel riescono a sfidare il regime spietato e dispotico di Hitler con la sola forza delle parole.

Curiosità



Il film diretto dall'attore Vincent Pérez è basato sul romanzo "Ognuno muore solo" di Hans Fallada, a sua volta tratto dalla vera storia di Otto ed Elise Hampel. Prima dei titoli di coda, sullo schermo appare la seguente dedica: "In memoria di Otto ed Elise Hampel ghigliottinati per aver scritto e diffuso documenti contro il regime nazista tra il 1940 e il 1943".



Otto ed Elise Hampel sono stati una coppia di lavoratori tedeschi che intrapresero una semplice forma di resistenza antinazista a Berlino durante i primi anni della seconda guerra mondiale. Scrissero una serie di cartoline anonime in cui denunciavano il governo di Hitler, che lasciarono in posti pubblici in diversi luoghi della città. Vennero catturati, processati e decapitati a Berlino nella prigione di Plötzensee nell'aprile del 1943. Poco dopo la fine della guerra il carteggio della Gestapo che li riguardava venne dato al romanziere Hans Fallada, che ne trasse il romanzo "Ognuno muore solo".



Il romanzo di Hans Fallada da cui il film è tratto è stato definito da Primo Levi come "il più grande libro mai scritto sulla resistenza tedesca al nazismo."



La famiglia di Vincent Perez ha vissuto le paure della seconda guerra mondiale. Suo nonno fu fucilato dai fascisti in Spagna. Il suo prozio fu assassinato dai nazisti in una camera a gas. Un altro zio morì combattendo sul fronte russo.



Ad un certo punto Otto ricorda come ha incontrato sua moglie e le dice di quando è andata con un altro pretendente in un posto chiamato "Il Castagno". Il film fa riferimento al romanzo di George Orwell "1984". In esso "il Castagno" è un caffè dove presumibilmente si sarebbero incontrati dissidenti e critici. Il libro parla di un regime totalitario in cui i personaggi principali sono costantemente controllati e alla fine catturati dalla polizia segreta dopo un atto simbolico di ribellione, proprio come Otto e Anna nel film.



Marco Pacchioni e Vincent Perez hanno acquisito i diritti sul romanzo nel 2007.



Emma Thompson e Brendan Gleeson sono apparsi in precedenza in molti film della serie di Harry Potter.



Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat, due volte vincitopre del Premio Oscar per le colonne sonore di Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water.







Dal libro al film

Scritto dal celebre scrittore tedesco Hans Fallada subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, "Ognuno Muore Solo" è stato uno dei primi romanzi antinazisti. Oggi, così come quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1947, è considerato una veritiera rappresentazione della repressione umana e una straordinaria storia di resistenza e coraggio.

Basato sugli effettivi incartamenti della Gestapo, ricevuti da un amico scrittore subito dopo la guerra, il romanzo di Fallada racconta la storia di Otto e Anna Quangel - in realtà Otto e Elise Hampel - una coppia appartenente alla classe operaia di Berlino che, dopo aver perso l’unico figlio nel conflitto in Francia, intraprende una guerra di propaganda scrivendo e diffondendo per la città cartoline con messaggi sovversivi che incoraggiano i tedeschi a opporsi e resistere al partito nazista di Hitler. Ne scrivono 285 in 18 mesi prima di essere catturati.

"La loro ordinarietà è fondamentale", afferma Brendan Gleeson che interpreta Otto Quangel. "Sono dei tipi ordinari. È una questione di redenzione personale, dell’idea che, negando il proprio sostegno, sia possibile liberarsi."

"La cosa interessante di questi due personaggi è che non sono degli intellettuali”, dice Emma Thompson che interpreta Anna Quangel. “Credo che Fallada, una volta appresa la storia di Otto e Elisa Hampel, ne sia stato ispirato. È stato importante per lui esprimere la repulsione di persone ordinarie della classe operaia nei confronti di quello che stava accadendo e del crescente antisemitismo tedesco. Pur disgustate da tutto questo, le persone spesso non sapevano come reagire. È davvero notevole che questi due, che non appartenevano a nessun gruppo, improvvisamente si impegnano in una battaglia di propaganda sovversiva, e ricordano a tutti che la resistenza è di vitale importanza, e che sapere quando le cose sono realmente sbagliate non richiede alcuna istruzione speciale."

Opera fondamentale della letteratura tedesca, nonché testo obbligatorio nelle scuole secondarie tedesche, Ognuno Muore Solo è stato precedentemente adattato per il piccolo schermo dalla televisione della Germania Ovest nel 1962, della Germania Est nel 1970 e nella Repubblica Ceca nel 2004. Nel 2009, tuttavia, il libro di Fallada è diventato un bestseller internazionale e un fenomeno globale quando per la prima volta è stato pubblicato in inglese. In America, la Melville House l’ha pubblicato con il titolo originale Every Man Dies Alone, mentre nel Regno Unito la Penguin Books ha seguito la scelta gli editori francesi pubblicandolo sotto il titolo Alone In Berlin, vendendo più di mezzo milione di copie.