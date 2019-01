Asterix e il segreto della pozione magica: trama, foto e poster del film d'animazione

Di Pietro Ferraro giovedì 10 gennaio 2019

Asterix e il segreto della pozione magica: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Louis Cichy e Alexandre Astier nei cinema italiani dal 7 marzo 2019.

Asterix e i lungometraggi d'animazione come Asterix e Cleopatra e Le dodici fatiche di Asterix sono stati per un certo periodo appuntamenti fissi dei palinsesti televisivi italiani durante le festività natalizie, poi sono arrivati i live-action con Gérard Depardieu nei panni di Obelix e nel 2014, come accaduto anche con il franchise I Puffi, si è tornati alle origini e all'animazione con Asterix e il Regno degli dei realizzato con l'ausilio di animazione in computer grafica.

Dopo "Il Regno degli dei", il prossimo 7 marzo arriva nei cinema d'Italia un nuovo lungometraggio d'animazione sempre realizzato in CG dal titolo Asterix e il segreto della pozione magica che come spiega il titolo stesso porterà i Galli più famosi del mondo in nuova avventura alla scoperta della celebre pozione del druido Panoramix che dona a chi la beve una forza irresistibile. Durante la loro ricerca Asterix e Obelix se la vedranno con i soliti romani sempre sul piede di guerra e un druido malvagio di nome Sulfurix che farà tutto il possibile per mettere le mani sulla ricetta segreta della pozione.

La trama ufficiale:





Panoramix, il mago del villaggio, sta invecchiando. È tempo di trovare un giovane erede a cui tramandare il segreto della pozione magica che dona i super poteri che hanno permesso ad Asterix e Obelix di salvare la loro terra dagli attacchi nemici. Come vuole la tradizione, l’erede sarà maschio…o forse no…

Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il film d’animazione in computer grafica è stato realizzato dai francesi di M6 Studios con la collaborazione di Mikros Animation. Alla regia Louis Clichi già regista di "Asterix e il Regno degli dei" affiancato da Alexandre Astier creatore della serie televisiva Kaamelott trasmessa dal canale francese M6.

"Asterix e il segreto della pozione magica" arriva nei cinema italiani il 7 marzo 2019.