Senza rimorso, Taylor Sheridan ritrova Stefano Sollima

Di Federico Boni venerdì 11 gennaio 2019

Hollywood torna a saccheggiare gli scritti di Tom Clancy con Senza Rimorso.

Taylor Sheridan è stato incaricato di riscrivere la sceneggiatura di Senza Rimorso, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Tom Clancy. Sheridan ritrova così il nostro Stefano Sollima, con cui aveva collaborato in Soldado.

Michael B. Jordan, volto di Creed, sarà il protagonista della pellicola, che ambisce a far sorgere un nuovo franchise interamente dedicato al personaggio John Kelly.

Veterano del Vietnam, Kelly conduce ora un'esistenza apparentemente tranquilla. Ma non dimentica di essere stato una macchina di morte e distruzione. Né lo dimentica il Pentagono, che gli affida una micidiale missione. Contemporaneamente, le vicende di una potente banda di spacciatori di droga si intersecano drammaticamente con la sua vita privata. Due missioni che John Kelly porterà a termine, senza rimorso.

Nato come personaggio secondario che aiutava Jack Ryan in missione, Kelly ha abbracciato il suo 'spin-off' editoriale proprio grazie a Senza Rimorso, seguito da Rainbow Six, già pianificato anche per il cinema.

48enne regista de I segreti di Wind River, Sheridan ha sceneggiato con enorme successo anche Sicario e Hell or High Water.

Fonte: Comingsoon.net